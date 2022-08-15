FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 12 yıldır çalışıyorlar! Yastık altı altın için yeni dönem: Çifte imkân, 5 ayda 2,5 kat…

12 yıldır çalışıyorlar! Yastık altı altın için yeni dönem: Çifte imkân, 5 ayda 2,5 kat…

15.08.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası ile iş birliğine giden İstanbul Altın Rafinerisi’nin CEO’su yeni dönemin detaylarını canlı yayında anlattı. Vatandaşın altınını terk etmek istemediğini söyleyen Ayşen Esen, yeni sistemle gelen çifte avantaj fırsatından bahsetti. Esen, geçen sene KADSİS’te 1 yılda toplanan altın miktarının bu sene 5 ayda 2,5 kar arttığını belirtti.

Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) projesi genişletildi. İstanbul Altın Rafinerisi (İAR), yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile iş birliğine giderek vatandaşa yıllık altın bazında en az yüzde 3 ek getiri sunan Fiziki Altın Tasarruf Sistemi'ni (FATSİS) duyurdu.

KADSİS ile vatandaşlar, banka hesaplarındaki altınlarını istediği zaman fiziki olarak geri alabiliyor. FATSİS uygulamasıyla da altın yatırımcıları, vade sonunda isterlerse TL hesaplarında biriken kur korumalı bakiyelerini alabileceği gibi vade başlangıcında yatırdıkları gram altınlarını üzerine eklenen yüzde 3 getirisiyle birlikte altın hesaplarında tutmayı tercih edebiliyor. Her 2 durumda da en az yüzde 3'lük getiri, TCMB güvencesinde oluyor.

5 AYDA 2,5 KAT ARTTI

5 AYDA 2,5 KAT ARTTI

Konuya ilişkin Haber Global ekranlarına konuşan İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen geçen sene KADSİS’te 1 yılda toplanan altın miktarının bu sene 5 ayda 2,5 kar arttığının altını çizerek, “Bu rakam artık halka ulaşmaya başladığımızı gösteriyor. Bu çalışma 5 devlet bankasıyla başlamıştı. Şu anda 9 bankaya çıkmış durumda. Sayının daha da artması bekleniyor. 72 ilde Altın Değerleme Noktaları’mız bulunmakta” dedi.

12 YILDIR ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

12 YILDIR ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Yastık altındaki altınların ekonomik sisteme kazandırılması için 12 yıldır çeşitli uygulamalarla çalışmalar yürütüldüğünü belirten Esen, “Bu çalışmaların içine altın bankacılığı, altın günleri, altın tahvilleri gibi uygulamalar hep vardı. Ancak bunlar belirli zamanlarda yapılan çalışmalar olduğu için halkın tam isteklerine cevap verememişti. Halkın en önemli isteklerinden biri de her zaman için altınını altın olarak korumak olmuştur. Yani altınını TL gibi başka bir formata çevirmek istediği bir şey değil. Çünkü her zaman altını güvenli liman olarak görüyorlar” yorumunda bulundu.

GETİRİ ORANI YÜZDE 0,1’DEN YÜZDE 3’E YÜKSELDİ

GETİRİ ORANI YÜZDE 0,1’DEN YÜZDE 3’E YÜKSELDİ

Yeni sistemin avantajlarını anlatan Esen şunları ifade etti:
“Vatandaş elindeki altını Altın Değerleme Noktası’na getiriyordu. Burada altının saf karşılığı belirlendikten sonra bankadaki hesabınıza gram altın olarak aktarıyordunuz. Bunun ötesinde halkın beklediği başka bir şey vardı. Bankada bulunan bu altınlarına getiri elde etmek. Bugüne kadar altın getirileri bankacılık hesaplarında 0,1-0,3 gibi değerler getirirken son dönemde Merkez Bankası’nın konuya ilişkin çok önemli bir çalışması oldu. Halka artık yüzde 3’e varan bir fayda sunmaya başladı. Ancak yine mekanizma tam oturmadığından altınını TL’ye döndüğünü düşünen halk bundan da vazgeçti.”

ALTIN VE DOLAR DÜŞSE DE YATIRIM KORUNACAK

ALTIN VE DOLAR DÜŞSE DE YATIRIM KORUNACAK

Alınan son kararla sisteme çok sağlam bir yapı getirildiğini belirten Esen, “Ve diyoruz ki, ‘Altınınızı getirip banka hesabınıza koyduğunuzda, bunu Merkez Bankası’nın FATSİS hesabına geçirdiğinde, önce kur korumalı mevduatta hesabın TL bazında değerlenecek. Ama dönem sonu geldiğinde TL bazında biriken getirinin yanı sıra yüzde 3’lük işleyen bir altın hesabın var. Yani 1000 gram yatıranın 1030 gram altını yıl sonunda hesapta duruyor. İster TL’yi al, ister altını al.’ Bu karar çok ciddi şekilde olumlu karşılandı. Yani halk her şart altında yatırımını korumuş oluyor. Altının, dolar kurunun fiyatı düşse de yükselse de 1000 gram olan altın 1030 grama çıkmış oluyor” şeklinde konuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta bir zam daha! Benzin ve motorin...

Akaryakıta bir zam daha! Benzin ve motorin...

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Binlerce kişi bekliyordu... Kapısında kuyruk oldular!

Binlerce kişi bekliyordu... Kapısında kuyruk oldular!

Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş reçetesi

Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş reçetesi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! Komşularını ifşa etti

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! Komşularını ifşa etti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.