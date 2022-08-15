12 yıldır çalışıyorlar! Yastık altı altın için yeni dönem: Çifte imkân, 5 ayda 2,5 kat…

Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) projesi genişletildi. İstanbul Altın Rafinerisi (İAR), yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile iş birliğine giderek vatandaşa yıllık altın bazında en az yüzde 3 ek getiri sunan Fiziki Altın Tasarruf Sistemi'ni (FATSİS) duyurdu.
KADSİS ile vatandaşlar, banka hesaplarındaki altınlarını istediği zaman fiziki olarak geri alabiliyor. FATSİS uygulamasıyla da altın yatırımcıları, vade sonunda isterlerse TL hesaplarında biriken kur korumalı bakiyelerini alabileceği gibi vade başlangıcında yatırdıkları gram altınlarını üzerine eklenen yüzde 3 getirisiyle birlikte altın hesaplarında tutmayı tercih edebiliyor. Her 2 durumda da en az yüzde 3'lük getiri, TCMB güvencesinde oluyor.
5 AYDA 2,5 KAT ARTTI
Konuya ilişkin Haber Global ekranlarına konuşan İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen geçen sene KADSİS’te 1 yılda toplanan altın miktarının bu sene 5 ayda 2,5 kar arttığının altını çizerek, “Bu rakam artık halka ulaşmaya başladığımızı gösteriyor. Bu çalışma 5 devlet bankasıyla başlamıştı. Şu anda 9 bankaya çıkmış durumda. Sayının daha da artması bekleniyor. 72 ilde Altın Değerleme Noktaları’mız bulunmakta” dedi.
12 YILDIR ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR
Yastık altındaki altınların ekonomik sisteme kazandırılması için 12 yıldır çeşitli uygulamalarla çalışmalar yürütüldüğünü belirten Esen, “Bu çalışmaların içine altın bankacılığı, altın günleri, altın tahvilleri gibi uygulamalar hep vardı. Ancak bunlar belirli zamanlarda yapılan çalışmalar olduğu için halkın tam isteklerine cevap verememişti. Halkın en önemli isteklerinden biri de her zaman için altınını altın olarak korumak olmuştur. Yani altınını TL gibi başka bir formata çevirmek istediği bir şey değil. Çünkü her zaman altını güvenli liman olarak görüyorlar” yorumunda bulundu.
GETİRİ ORANI YÜZDE 0,1’DEN YÜZDE 3’E YÜKSELDİ
Yeni sistemin avantajlarını anlatan Esen şunları ifade etti:
“Vatandaş elindeki altını Altın Değerleme Noktası’na getiriyordu. Burada altının saf karşılığı belirlendikten sonra bankadaki hesabınıza gram altın olarak aktarıyordunuz. Bunun ötesinde halkın beklediği başka bir şey vardı. Bankada bulunan bu altınlarına getiri elde etmek. Bugüne kadar altın getirileri bankacılık hesaplarında 0,1-0,3 gibi değerler getirirken son dönemde Merkez Bankası’nın konuya ilişkin çok önemli bir çalışması oldu. Halka artık yüzde 3’e varan bir fayda sunmaya başladı. Ancak yine mekanizma tam oturmadığından altınını TL’ye döndüğünü düşünen halk bundan da vazgeçti.”
ALTIN VE DOLAR DÜŞSE DE YATIRIM KORUNACAK
Alınan son kararla sisteme çok sağlam bir yapı getirildiğini belirten Esen, “Ve diyoruz ki, ‘Altınınızı getirip banka hesabınıza koyduğunuzda, bunu Merkez Bankası’nın FATSİS hesabına geçirdiğinde, önce kur korumalı mevduatta hesabın TL bazında değerlenecek. Ama dönem sonu geldiğinde TL bazında biriken getirinin yanı sıra yüzde 3’lük işleyen bir altın hesabın var. Yani 1000 gram yatıranın 1030 gram altını yıl sonunda hesapta duruyor. İster TL’yi al, ister altını al.’ Bu karar çok ciddi şekilde olumlu karşılandı. Yani halk her şart altında yatırımını korumuş oluyor. Altının, dolar kurunun fiyatı düşse de yükselse de 1000 gram olan altın 1030 grama çıkmış oluyor” şeklinde konuştu.
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