12 yıldır çalışıyorlar! Yastık altı altın için yeni dönem: Çifte imkân, 5 ayda 2,5 kat…

Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) projesi genişletildi. İstanbul Altın Rafinerisi (İAR), yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile iş birliğine giderek vatandaşa yıllık altın bazında en az yüzde 3 ek getiri sunan Fiziki Altın Tasarruf Sistemi'ni (FATSİS) duyurdu.

KADSİS ile vatandaşlar, banka hesaplarındaki altınlarını istediği zaman fiziki olarak geri alabiliyor. FATSİS uygulamasıyla da altın yatırımcıları, vade sonunda isterlerse TL hesaplarında biriken kur korumalı bakiyelerini alabileceği gibi vade başlangıcında yatırdıkları gram altınlarını üzerine eklenen yüzde 3 getirisiyle birlikte altın hesaplarında tutmayı tercih edebiliyor. Her 2 durumda da en az yüzde 3'lük getiri, TCMB güvencesinde oluyor.

5 AYDA 2,5 KAT ARTTI

Konuya ilişkin Haber Global ekranlarına konuşan İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen geçen sene KADSİS’te 1 yılda toplanan altın miktarının bu sene 5 ayda 2,5 kar arttığının altını çizerek, “Bu rakam artık halka ulaşmaya başladığımızı gösteriyor. Bu çalışma 5 devlet bankasıyla başlamıştı. Şu anda 9 bankaya çıkmış durumda. Sayının daha da artması bekleniyor. 72 ilde Altın Değerleme Noktaları’mız bulunmakta” dedi.



12 YILDIR ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Yastık altındaki altınların ekonomik sisteme kazandırılması için 12 yıldır çeşitli uygulamalarla çalışmalar yürütüldüğünü belirten Esen, “Bu çalışmaların içine altın bankacılığı, altın günleri, altın tahvilleri gibi uygulamalar hep vardı. Ancak bunlar belirli zamanlarda yapılan çalışmalar olduğu için halkın tam isteklerine cevap verememişti. Halkın en önemli isteklerinden biri de her zaman için altınını altın olarak korumak olmuştur. Yani altınını TL gibi başka bir formata çevirmek istediği bir şey değil. Çünkü her zaman altını güvenli liman olarak görüyorlar” yorumunda bulundu.



GETİRİ ORANI YÜZDE 0,1’DEN YÜZDE 3’E YÜKSELDİ

Yeni sistemin avantajlarını anlatan Esen şunları ifade etti:

“Vatandaş elindeki altını Altın Değerleme Noktası’na getiriyordu. Burada altının saf karşılığı belirlendikten sonra bankadaki hesabınıza gram altın olarak aktarıyordunuz. Bunun ötesinde halkın beklediği başka bir şey vardı. Bankada bulunan bu altınlarına getiri elde etmek. Bugüne kadar altın getirileri bankacılık hesaplarında 0,1-0,3 gibi değerler getirirken son dönemde Merkez Bankası’nın konuya ilişkin çok önemli bir çalışması oldu. Halka artık yüzde 3’e varan bir fayda sunmaya başladı. Ancak yine mekanizma tam oturmadığından altınını TL’ye döndüğünü düşünen halk bundan da vazgeçti.”

