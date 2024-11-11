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120 bin TL maaşı var ama... İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren 'ithal işçi' talebini hükümete iletti! Yeni yabancı işçiler mi gelecek?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.11.2024 07:35
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İşsizlik ülke gündemindeki yerini korurken, işveren kesiminden de 'Gençler iş beğenmiyor' tepkileri bitmek bilmiyor. Öyle ki son yıllarda bazı mesleklerde işçi açığı 1 milyonu aştı. Özellikle yoğun emek sarfedilen ve 120 bin TL'yi bulan maaşlı bazı işlerde, işçi bulunamıyor. Bu duruma çare bulmak isteyen işveren kesimi ilgili bakanlıkların kapısını çalarak 'İthal işçi' talebini iletti. Bakanlıkların söz konusu talebi değerlendirmeye aldığı öğrenilirken; 'yabancı işçi' çağrısı tartışma yarattı.

Gençler iş bulamamaktan, işveren işçi bulamamaktan yakınıyor. Son yıllarda özellikle gençler masabaşı işlere yönelirken; emek yoğunluğu yüksek mesleklerde işçi bulmak zorlaştı. İşveren, çözüm için hükümetin kapısını çalarken 'ithal işçi' talebi hükümetin masasına geldi. İlgili bakanlıklar, söz konusu talebi değerlendirmeye alırken, bazı sektörlerde çoktan başlayan işgücü ithalatının yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı merak konusu oldu.

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Sanayiden inşaata, tarımdan hayvancılığa... 1 milyonu aşkın personel ihtiyacı günden günde artmaya devam ediyor. Hem de maaşların dolgun olmasına rağmen.

AYLIK MAAŞLARI 120 BİN TL'Yİ BULUYOR AMA...

AYLIK MAAŞLARI 120 BİN TL'Yİ BULUYOR AMA...

Örneğin bir kepçe operatörünün maaşı 120 bin TL'yi aşarken; kalıp-demir-alçı uztasının maaşları ise 80 bin TL'yi buluyor.

Tarlada ürün hasadı yapacak, merada hayvan otlatacak çalışan da bulmak kolay değil artık.

İŞVERENLERDEN 'YABANCI İŞÇİ' TALEBİ

İŞVERENLERDEN 'YABANCI İŞÇİ' TALEBİ

İşverenler personel sorununu çözmek için İçişleri ve Çalışma Bakanlığı'yla ilgili görüşmeye başladı. Söz konusu sorunun işçi ithalatıyla çözümü talep edilirken, her iki bakanlıkta bu talepleri değerlendirmeye aldı.

TARTIŞMA YARATTI

TARTIŞMA YARATTI

Söz konusu ithal işçi talebi ise sokakta tartışma yarattı.

Show Haber'in mikrofon uzattığı vatandaşlar "O kadar işsiz genç varken, ithal işçi talebi mantıksız. Mantıklı olan kendi gençlerimizi yetiştirmek" yorumunda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
İşçi işveren
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