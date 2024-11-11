120 bin TL maaşı var ama... İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren 'ithal işçi' talebini hükümete iletti! Yeni yabancı işçiler mi gelecek?

İŞVERENLERDEN 'YABANCI İŞÇİ' TALEBİ

İşverenler personel sorununu çözmek için İçişleri ve Çalışma Bakanlığı'yla ilgili görüşmeye başladı. Söz konusu sorunun işçi ithalatıyla çözümü talep edilirken, her iki bakanlıkta bu talepleri değerlendirmeye aldı.