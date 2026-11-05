Alman otomotiv devinden beklenmedik hamle! O modelin üretimi tamamen durdu

Grubun binek markalarından sorumlu tepe yöneticisi Thomas Schäfer, Golf’ün marka tarihindeki sembolik önemi nedeniyle kararın son derece zor alındığını ancak şirketin mali dengelerini yeniden kurabilmek adına yatırımlarda öncelik sıralaması yapmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı.

PROJE TAMAMEN RAFA KALKMADI

Otomotiv devi projenin tamamen rafa kaldırılmadığını, finansal koşullar ve kaynaklar elverdiği anda geliştirme sürecine geri dönüleceğini açıkladı. Ancak aracın temelini oluşturacak yeni nesil SSP platformundaki yazılım gecikmeleri ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle, daha önce 2020'lerin sonu olarak hedeflenen küresel lansmanın artık 2030'lu yılların başına sarkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN BASKISINA DAYANAMADI

Alman devinin bu kararı almasında yalnızca iç maliyetler değil, küresel elektrikli araç pazarında Çinli üreticilerin yarattığı sert rekabet baskısı ve kâr marjlarındaki erime de doğrudan etkili oldu.