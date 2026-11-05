Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, emeklilerle ilgili yapılan çalışmada herkese standart oran uygulamak yerine yaş ve primi baz alan bir düzenleme yapılacağını belirtti.
Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı;
"2027 yılında emeklilerimizin desteklenmesi amacıyla yürüttüğümüz teknik bir çalışma var, çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. Herkese aynı değil, yaşa ve prime göre farklılık gösterecek bir çalışma yürütülüyor.
Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek. Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir.
Çiftçimizin, esnafımızın, işçimizin, asgari ücretlimizin, memurumuzun ve emeklimizin, kısaca tüm vatandaşlarımızın alım gücünü artırmayı ve refah artışından toplumun tüm kesimlerinin adil bir şekilde pay almasını sağlamayı hedefliyoruz.
Emeklilerimizin asıl düşmanı enflasyondur. Bu yüzden programımızın en büyük hedefi enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmektir."
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