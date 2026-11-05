Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, emeklilerle ilgili yapılan çalışmada herkese standart oran uygulamak yerine yaş ve primi baz alan bir düzenleme yapılacağını belirtti.

BAKAN ŞİMŞEK DUYURDU: EMEKLİLİKLE İLGİLİ DÜZENLEMEDE YAŞ VE PRİM ESAS ALINACAK

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı;

"2027 yılında emeklilerimizin desteklenmesi amacıyla yürüttüğümüz teknik bir çalışma var, çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. Herkese aynı değil, yaşa ve prime göre farklılık gösterecek bir çalışma yürütülüyor.

SEYYANEN ZAMLARDA DA BU HUSUS GÖZETİLECEK

Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek. Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir.

"ALIM GÜCÜ VE REFAHTA ADALETİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Çiftçimizin, esnafımızın, işçimizin, asgari ücretlimizin, memurumuzun ve emeklimizin, kısaca tüm vatandaşlarımızın alım gücünü artırmayı ve refah artışından toplumun tüm kesimlerinin adil bir şekilde pay almasını sağlamayı hedefliyoruz.

"EMEKLİLERİMİZİN ASIL DÜŞMANI ENFLASYONDUR"

Emeklilerimizin asıl düşmanı enflasyondur. Bu yüzden programımızın en büyük hedefi enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmektir."