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13 Ekim A101 aktüel kataloğu! 8-21 Ekim Cumartesi-Cuma A101 aktüelde neler var? Beyaz eşyadan tekneye birçok ürün indirimde!

12.10.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 marketler zincirine her hafta aktüel ürünler gelmekte. Mutfak eşyasından elektroniğe bir çok aktüel ürünler gelen A101, aktüel ürünler afişlerini internet sitesinde yayınlıyor. 8-21 Ekim Cumartesi-Cuma günleri A101 aktüel ürünler ve indirimli ürünler afişi yayınlandı. Peki, 13 Ekim A101 aktüel kataloğunda neler var? 8-21 Ekim Cumartesi-Cuma A101 aktüelde neler var? Beyaz eşyadan tekneye birçok ürün indirimde...

A101 aktüel ürünler kataloğu indirime giren ürünleri öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda kişi internet üzerinden A101 aktüel ürünler kataloğunu araştırıp inceliyor. Peki 13 Ekim 2022 Perşembe A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? A101 8-21 Ekim Cumartesi-Cuma aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 AKTÜEL KATALOG

A101 kataloğunun ilk sayfalarında elektronik ev eşyaları yer aldı. Toshiba Smart TV (3 yıl garantili) 9 bin 699 TL'den, Toshiba Android TV ise (3 yıl garantili) 7 bin 399 TL'den satılacak.
Beyaz eşya kategorisinden buzdolabı (242 L net hacim) 4 bin 499 TL'den 9 taksit ile satılacak. Taksitli fiyatı ise 4 bin 747 TL olacak. Regal büro tipi buzdolabı bin 899 TL'den satılacak. 9 taksitli fiyatı ise 2 bin 4 TL olacak.
4,25 m fiber tekne yalnızca mağazalarda satılacak. Fiyatı ise 27 bin 999 TL olacak. 9 taksit ile fiyat, 29 bin 119 TL'ye yükselecek. Ürüne motor dahil değildir.
2400 W saç kurutma makinesi (3 yıl garantili) 199 TL, kablosuz kulak içi kulaklık ise (2 yıl garantili) 199 TL olacak.
Mermer desenli katlanabilir sehpa (60*90 cm) 279,95 TL olacak.
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