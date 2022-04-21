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1400 liraya kadar ödeme yapılıyor! Eğitim, sağlık, elektrik ve yakacak... Sadece kimlik yeterli

21.04.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhtiyaç sahibi milyonlarca kişi devlet tarafından sosyal koruma kalkanı ile güvence altına alınıyor. Bu sene işsize, asker ailesine, kadınlara, çocuklara yönelik eğitim, sağlık, elektrik ve yakacak gibi amaçlarla düzenli ödeme miktarı 104,2 milyar lira olarak açıklandı. Destek ödemesinden faydalanmak içinse ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na veya Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine başvurmak gerekiyor.

Sosyal destek programları ile devlet milyonlarca kişiye düzenli ödemede bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde sosyal nitelikli harcamalar için ayrılan kaynağın 104,2 milyar lira olduğu belirtildi. Bu kapsamda işsize, asker ailesine, kadınlara, çocuklara yönelik eğitim, sağlık, elektrik ve yakacak gibi amaçlarla ihtiyaç sahibi kişiler koruma altına alınıyor.

Desteklerden faydalanmak için ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na veya Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine başvurmak gerekiyor. Başvuruda ise kimlik kartı yeterli oluyor.

İhtiyaç sahibine düzenli ödeme

ENERJİ FATURASI

ENERJİ FATURASI
Son zamlarla birlikte artan elektrik faturası destek miktarı evde yaşayan kişi sayısına göre 103 lira ila 206 lira arasında değişiyor. Bunun için hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor. Bu yıl itibarıyla bu tutar 1.417 lira. Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılıyor.

CİHAZA BAĞIMLI HASTANIN ELEKTRİĞİ

CİHAZA BAĞIMLI HASTANIN ELEKTRİĞİ
Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların aylık elektrik faturasının 200 liraya kadar olan kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Bu kişilerin birikmiş elektrik borcu varsa tek seferlik siliniyor. Ancak hak sahiplerinin daha önceden SGK’dan kesintisiz güç kaynağı temin etmemiş olması gerekiyor.

YAKACAK SAĞLANIYOR

YAKACAK SAĞLANIYOR
Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi hanelere veya sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 3’te 1’inden az olan hanelere kömür ve doğalgaz desteği sağlanıyor.

ASKER ÇOCUĞU GÖZETİLİYOR

ASKER ÇOCUĞU GÖZETİLİYOR
Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelerde yaşayan, babası askerde olan çocuklar için aylık 200 lira ödeme var. Birden fazla çocuk varsa her biri için ayrı başvuru yapılmalı. Çocukların 18 yaşını geçmemiş ve bekar olması gerekiyor.

ASKER AİLESİNE DE KATKI

ASKER AİLESİNE DE KATKI
Mehmetçiğin, sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi için aylık 500 lira olmak üzere 2 aylık periyotla 1.000 lira düzenli yardım veriliyor. Yardım programından asker evliyse eşi, evli değilse annesi veya babası yararlanıyor.
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