1400 liraya kadar ödeme yapılıyor! Eğitim, sağlık, elektrik ve yakacak... Sadece kimlik yeterli

Sosyal destek programları ile devlet milyonlarca kişiye düzenli ödemede bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde sosyal nitelikli harcamalar için ayrılan kaynağın 104,2 milyar lira olduğu belirtildi. Bu kapsamda işsize, asker ailesine, kadınlara, çocuklara yönelik eğitim, sağlık, elektrik ve yakacak gibi amaçlarla ihtiyaç sahibi kişiler koruma altına alınıyor.

Desteklerden faydalanmak için ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na veya Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine başvurmak gerekiyor. Başvuruda ise kimlik kartı yeterli oluyor.