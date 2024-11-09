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  4. 15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun: Son iki ay kala randevu bulmak zorlaştı, uzun kuyruklar oluştu...

15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun: Son iki ay kala randevu bulmak zorlaştı, uzun kuyruklar oluştu...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.11.2024 07:38
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Ehliyet, pasaport, sürücü kursları, araç muayene ücretleri... 2025 yılı için geri sayıma geçilirken, yeni yılla birlikte zamlar da kapıda olacak. Özellikle ehliyet ve pasaportlarını yenilemek için milyonlarca kişi harekete geçerken, taleplerde yüzde 40’lık bir artış söz konusu. Öyle ki Nüfus Müdürlüklerinde uzun kuyruklar oluşurken, randevu bulmak her geçen gün zorlaşıyor. Uzmanlar, 31 Aralık'a kadar ehliyet için 15 TL yenileme ücreti ödeyeceğini sonrasında ise 5 bin TL'yi aşacağını söylüyor.

Ehliyet ve pasaport harçları ile araç muayene ücretlerinde 2025 zammı için geri sayıma geçildi. Yeni yıl ile birlikte gelecek olan yüzde 44'lük zam öncesi harekete geçen vatandaşlar, 2024'ün son günlerinde adeta kurumlara akın ediyor.

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EHLİYET VE PASAPORT İÇİN BAŞVURULAR ARTTI

EHLİYET VE PASAPORT İÇİN BAŞVURULAR ARTTI

Ehliyet almak veya ehliyetini yenilemek isteyenler ile pasaport başvurusunda bulunacak olanlar, zamlı tarifeye girmeden işlemlerini tamamlamak için erkenden başvuru yapmaya başladı.

ARAÇ MUAYENESİ EKSİK OLANLAR HAREKETE GEÇTİ

ARAÇ MUAYENESİ EKSİK OLANLAR HAREKETE GEÇTİ

Aynı şekilde araç muayenesi eksik olanlar da erkenden randevu almaya başladı. Bu durum, sürücü kursları, muayene istasyonları ve nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

SON BİR AYDA BAŞVURU SAYISI İKİ KAT ARTTI

SON BİR AYDA BAŞVURU SAYISI İKİ KAT ARTTI

Ehliyet kurslarına olan yoğun talep, sürücü kursları için de hareketli bir dönem başlattı. Ankara’da hizmet veren bir sürücü kursu sahibi olan Harun Yılmaz, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada son bir ayda başvuruların neredeyse iki kat arttığını belirtti.

EN GEÇ ARALIĞIN İKİNCİ HAFTASINA KADAR...

EN GEÇ ARALIĞIN İKİNCİ HAFTASINA KADAR...

Ehliyet alımının belli bir sürede gerçekleştiğini söyleyen Yılmaz “En geç aralığın ikinci haftasına kadar başvuru yapılması gerek” açıklamasında bulundu.

15 TL'DEN 5 BİN TL'YE ÇIKACAK

15 TL'DEN 5 BİN TL'YE ÇIKACAK

Eski tip ehliyetlerin 2025 yılı itibarıyla geçerliliğini kaybetmesiyle, milyonlarca sürücü ehliyet yenileme sürecine hız verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ehliyet pasaport Zam araç muayenesi
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