15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun: Son iki ay kala randevu bulmak zorlaştı, uzun kuyruklar oluştu...

Ehliyet ve pasaport harçları ile araç muayene ücretlerinde 2025 zammı için geri sayıma geçildi. Yeni yıl ile birlikte gelecek olan yüzde 44'lük zam öncesi harekete geçen vatandaşlar, 2024'ün son günlerinde adeta kurumlara akın ediyor.
Ehliyet almak veya ehliyetini yenilemek isteyenler ile pasaport başvurusunda bulunacak olanlar, zamlı tarifeye girmeden işlemlerini tamamlamak için erkenden başvuru yapmaya başladı.
Aynı şekilde araç muayenesi eksik olanlar da erkenden randevu almaya başladı. Bu durum, sürücü kursları, muayene istasyonları ve nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturmaya başladı.
Ehliyet kurslarına olan yoğun talep, sürücü kursları için de hareketli bir dönem başlattı. Ankara’da hizmet veren bir sürücü kursu sahibi olan Harun Yılmaz, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada son bir ayda başvuruların neredeyse iki kat arttığını belirtti.
Ehliyet alımının belli bir sürede gerçekleştiğini söyleyen Yılmaz “En geç aralığın ikinci haftasına kadar başvuru yapılması gerek” açıklamasında bulundu.
Eski tip ehliyetlerin 2025 yılı itibarıyla geçerliliğini kaybetmesiyle, milyonlarca sürücü ehliyet yenileme sürecine hız verdi.