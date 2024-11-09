15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun: Son iki ay kala randevu bulmak zorlaştı, uzun kuyruklar oluştu...

SON BİR AYDA BAŞVURU SAYISI İKİ KAT ARTTI

Ehliyet kurslarına olan yoğun talep, sürücü kursları için de hareketli bir dönem başlattı. Ankara’da hizmet veren bir sürücü kursu sahibi olan Harun Yılmaz, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada son bir ayda başvuruların neredeyse iki kat arttığını belirtti.