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  4. 1700 yıllık kiliseye enflasyon zammı! Fiyatı 2 kattan fazla arttı: 10 milyon dolar…

1700 yıllık kiliseye enflasyon zammı! Fiyatı 2 kattan fazla arttı: 10 milyon dolar…

10.05.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki ay önce 4,5 milyon liradan yeni sahibi ile buluşmayı bekleyen 1700 yıllık tarihi Mor Yuhanna Kilisesi’nin fiyatı 10 milyon liraya yükseldi. Kilisenin sahibi Murat Tekcan fiyatın artmasının sebebini hayat pahalılığına bağlarken, “Artık bir daire 1,5-2 milyon lira para oldu. Daha önce 7 milyon 250 bin liraya 30 tane daire alabiliyordum. Şu an 5 tane daire alamıyorum. Mecbur kaldık, bu fiyatı belirledik” dedi.

Babası tarafından kendisine miras kalan 1700 yıllık tarihi Mor Yuhanna Kilisesi’ni satılığa çıkaran Murat Tekcan, 2 ay önce 7 milyon 250 bin lira fiyat biçtiği kiliseye danışmanının kendisinden habersiz fiyat düşürmesi ile 4,5 milyondan alıcı bekliyordu. Ancak satış için hala bekleyen kilisenin bu yıl ki fiyatı ise hayat pahalılığı gerekçe gösterilerek Tekcan tarafından 10 milyon liraya çıkarıldı.

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Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Teker Mahallesi'nde bulunan birçok dine ev sahipliği yapan kilisenin içinde 3 kardinal mezarı ve yaklaşık 7,5 kilometre uzunluğunda birinin Deyrulzafaran Manastırı'na diğerinin ise Mardin Kalesine çıktığı söylenen 2 tünel bulunuyor.

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HAYAT PAHALILIĞINDAN DOLAYI FİYAT YÜKSELDİ

2 yıldır kiliseyi satılıkta bulunan kilise hakkında konuşan Tekcan, “İçinde tünel var. Biri kaleye, diğeri Deyrulzafaran Manastırı'na çıktığı söyleniyor. İçinde 3 tane kardinal mezarı var. Kardinal mezarlarına hiç dokunulmamış. Bazıları da lahit mezar olabilir deniliyor. Ben bilmiyorum. Burayı 2 yıl önce 7 milyon 250 bin liraya satışa çıkardık ulusal bir firmada. Daha sonra danışmanım benden habersiz 4,5 milyona indirdi ve şu an hayat pahalılığından dolayı 10 milyona çıkartmak istiyoruz. Artık bir daire 1,5-2 milyon lira para oldu. Daha önce 7 milyon 250 bin liraya 30 tane daire alabiliyordum. Şu an 5 tane daire alamıyorum. Mecbur kaldık, bu fiyatı belirledik. Daha önce de söylemiştim, burayı Süryani cemaatinin almasını istiyorum. Yalnız kendileri uzak duruyorlar. Bizde para yok, biz fakiriz diyorlar. Benim düşüncem de, istiyorlarsa kendi aralarında bir fon yapsınlar. Parayı toplasınlar, gelsinler ben burayı vereyim” dedi.

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“KİLİSE TURİZME KAZANDIRILSIN”

Fiyat yükseltme sebebini hayat pahalılığına bağlayan Tekcan, “Pazara gidiyorsun bir poşet meyveyi 50-60 liraya alamıyorsun. Elime geçecek olan parayla ne yapabilirim ki? O yüzden fiyatını yükselttik. Bu kilisede güneşe tapan Keldaniler, Ermeniler, Yahudiler ve Süryaniler ibadet etmiş. Burası çok güzel bir yer. Buram buram tarih kokuyor. İnşallah bu saydığım cemaatlerden birinin kısmeti olur. Daha önce Süryaniler demiştim, şu an Süryaniler değil, herkese açık burası. Müslim, gayrimüslim olması fark etmez. Müslüman da olsa gelse burayı alacağım dese vereceğim. Çünkü ben onlara yanaştım, onlar benden kaçtı. Turizme kazandırılsın. Ya da şu şekilde isteyen olursa ben burayı kiraya da veririm, restore etmek şartıyla kiraya verebilirim. Ya da beraber işletiriz. Burayı görmek isteyen milyonlarca kişi var. Yerini bilmiyorlar, Mardin'e geliyorlar, soruyorlar, soruşturuyorlar, beni buluyorlar. Burayı gösteriyorum, çok beğeniyorlar. Buranın turizme kazandırılsın diyorum” diye konuştu.

Alıcı bulamayan kilisenin fiyatı 10 milyon TL’ye çıktı

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