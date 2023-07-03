19.982 TL olmuştu: Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor! Yüzde 45'lik hesapta 29 bin TL...

Milyonlarca çalışanın güvencesi olan "kıdem tazminatı", EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olan 1.7 milyon vatandaşın da merak ettiği konuların başında geliyor. Brüt ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tutarı, her yıl ocak ve temmuz aylarında belirlenen tavandan belirleniyor. Ara zamla asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 liraya çıktı. Kıdem tazminat tavanının en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda.

KIDEM TAZMİNATI TEMMUZ 2023 İÇİN NE KADAR OLACAK?

Ocak 2023 itibarıyla 19 bin 982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı da bu hafta netleşecek memur zammıyla yeniden belirlenecek. Ek zam ile yüzde 40-45 aralığında artması beklenen maaşlar ile yeni kıdem tazminatı Temmuz 2023 için 27.975 TL ila 28.974 TL arasında olması bekleniyor.

Sabah’ın haberine göre, emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almadan çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde ister işi bıraksın isterse işine son verilsin kıdem tazminatını son alınan brüt ücret üzerinden alacak.

EYT'li ve çalışanların kıdem tazminatına ilişkin merak ettiği bazı soruların yanıtları şöyle: