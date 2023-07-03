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19.982 TL olmuştu: Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor! Yüzde 45'lik hesapta 29 bin TL...

03.07.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıdem tazminatı 2023 Ocak ayında 19.982 TL olarak açıklanmıştı. Hem EYT'lilerin hem de çalışanları ilgilendiren yeni ücret, 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak Haziran ayı enflasyonunun ardından belli olacak memur zammı oranında yeniden şekillenecek. Bu kapsamda kıdem tazminatı hesaplama yapan milyonlarca kişi içinse rakam ortaya çıktı. İşte yeni kıdem tazminatı tavanı ve merak edilen tüm detaylar…

Milyonlarca çalışanın güvencesi olan "kıdem tazminatı", EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olan 1.7 milyon vatandaşın da merak ettiği konuların başında geliyor. Brüt ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tutarı, her yıl ocak ve temmuz aylarında belirlenen tavandan belirleniyor. Ara zamla asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 liraya çıktı. Kıdem tazminat tavanının en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda.

KIDEM TAZMİNATI TEMMUZ 2023 İÇİN NE KADAR OLACAK?

Ocak 2023 itibarıyla 19 bin 982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı da bu hafta netleşecek memur zammıyla yeniden belirlenecek. Ek zam ile yüzde 40-45 aralığında artması beklenen maaşlar ile yeni kıdem tazminatı Temmuz 2023 için 27.975 TL ila 28.974 TL arasında olması bekleniyor.

Sabah’ın haberine göre, emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almadan çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde ister işi bıraksın isterse işine son verilsin kıdem tazminatını son alınan brüt ücret üzerinden alacak.

EYT'li ve çalışanların kıdem tazminatına ilişkin merak ettiği bazı soruların yanıtları şöyle:

EYT kapsamında emekli olanların kıdeme hak kazanması için kaç yıl çalışmak gerekiyor?

EYT kapsamında emekli olanların kıdeme hak kazanması için kaç yıl çalışmak gerekiyor?

Mevcut uygulamada aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde bir yıllık çalışma süresi olan kıdeme hak kazanıyor. EYT kapsamında emekli aylığına hak kazanan herkes kıdemini de alabilecek. Emekli olmak isteyenlerin öncelikle işyerinden istifa etmesi gerekiyor. Biriken ücretleri varsa yıllık izin gibi haklarını da alarak işten ayrılabilirler.

Kadın çalışanlar evlilikle işi bıraktığında kıdem tazminatı alabilir mi?

Kadın çalışanlar evlilikle işi bıraktığında kıdem tazminatı alabilir mi?

Kadın işçiler, evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatına hak kazanır. Bunun için iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor.

Kıdem tazminatı tavanı 5 Temmuz'da yükselecek mi?

Kıdem tazminatı tavanı 5 Temmuz'da yükselecek mi?

Bu yıl için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira olarak belirlendi. Bu miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı her yıl memur maaş katsayılarına göre belirliyor. Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olup açıklanacak memur zammıyla birlikte bu hafta yeniden güncellenecek. İşverenin tavan miktarı üzerinde ödeme yapmasında da bir engel bulunmuyor. Kıdem tazminatının tavana kadar olan kısmı için sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor. 

Çalışan vefat ettiği takdirde tazminat tutarını mirasçıları talep edebilir mi?

Çalışan vefat ettiği takdirde tazminat tutarını mirasçıları talep edebilir mi?

Vefat eden çalışana ait kıdem tazminatı, tüm yasal mirasçılarına veraset ilamındaki hisseleri oranında ödenir.

Emekli olup çalışmaya devam edenlerin bir hak kaybı söz konusu olur mu?

Emekli olup çalışmaya devam edenlerin bir hak kaybı söz konusu olur mu?

Emeklilik nedeniyle tazminatını alıp ayrılan kıdem hakkını sıfırlar. Yeniden aynı işyerinde çalışan için yeni bir çalışma dönemi başlar. Emekli olduğu tarihte kıdemi ödendiği için sıfırlanmış kabul ediliyor. Ancak kıdem tazminatını almadan emekli olup çalışmaya devam edenler ayrılırken tazminatını alabilir. Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı

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