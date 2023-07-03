19.982 TL olmuştu: Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor! Yüzde 45'lik hesapta 29 bin TL...

Milyonlarca çalışanın güvencesi olan "kıdem tazminatı", EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olan 1.7 milyon vatandaşın da merak ettiği konuların başında geliyor. Brüt ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tutarı, her yıl ocak ve temmuz aylarında belirlenen tavandan belirleniyor. Ara zamla asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 liraya çıktı. Kıdem tazminat tavanının en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda.
Ocak 2023 itibarıyla 19 bin 982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı da bu hafta netleşecek memur zammıyla yeniden belirlenecek. Ek zam ile yüzde 40-45 aralığında artması beklenen maaşlar ile yeni kıdem tazminatı Temmuz 2023 için 27.975 TL ila 28.974 TL arasında olması bekleniyor.
Sabah’ın haberine göre, emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almadan çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde ister işi bıraksın isterse işine son verilsin kıdem tazminatını son alınan brüt ücret üzerinden alacak.
EYT'li ve çalışanların kıdem tazminatına ilişkin merak ettiği bazı soruların yanıtları şöyle:
Mevcut uygulamada aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde bir yıllık çalışma süresi olan kıdeme hak kazanıyor. EYT kapsamında emekli aylığına hak kazanan herkes kıdemini de alabilecek. Emekli olmak isteyenlerin öncelikle işyerinden istifa etmesi gerekiyor. Biriken ücretleri varsa yıllık izin gibi haklarını da alarak işten ayrılabilirler.
Kadın işçiler, evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatına hak kazanır. Bunun için iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor.
Bu yıl için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira olarak belirlendi. Bu miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı her yıl memur maaş katsayılarına göre belirliyor. Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olup açıklanacak memur zammıyla birlikte bu hafta yeniden güncellenecek. İşverenin tavan miktarı üzerinde ödeme yapmasında da bir engel bulunmuyor. Kıdem tazminatının tavana kadar olan kısmı için sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.
Vefat eden çalışana ait kıdem tazminatı, tüm yasal mirasçılarına veraset ilamındaki hisseleri oranında ödenir.
Emeklilik nedeniyle tazminatını alıp ayrılan kıdem hakkını sıfırlar. Yeniden aynı işyerinde çalışan için yeni bir çalışma dönemi başlar. Emekli olduğu tarihte kıdemi ödendiği için sıfırlanmış kabul ediliyor. Ancak kıdem tazminatını almadan emekli olup çalışmaya devam edenler ayrılırken tazminatını alabilir. Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmiyor.