19 Ağustos 2021 Perşembe A101 kırtasiye malzemeleri geldi mi? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu!

A101 marketlerinde 19 Ağustos 2021 Perşembe itibarıyla kalem, boya kalemi, silgi, defter, çanta, beslenme, uluk gibi kırtasiye malzemeleri yerini alacak. Bunun yanında A101 marketlerinde mutfak araç ve gereçleri, elektronik ev aletleri, mobilya ve birçok gıda ürünleri indirimde olacak. İşte ayrıntılar...

İŞTE 19 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 mağazalarında 19 Ağustos 2021 Perşembe itibarıyla kırtasiye ürünleri de dahil bir çok ürün indirimli fiyatlarıyla müşterilerin beğenisine sunulacak.

No-Frost 402 litre net hacim buzdolabının fiyatı 2 bin 899 TL, taksitli fiyatı ise 3 bin 59 TL.

Lenovo tab m7 tablet 599 TL. P13 Blue Plus 64 GB cep telefonu bin 599 TL. Piranha bluetooth kulaklık ise 49,95 TL.

Golden Rose 3D Fantastik Lash Maskara, Golden Rose Multivitamin Şeffaf Maskara ve Golden Rose Nude Look Dudak Partatıcısı 19,95 TL.