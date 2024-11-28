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2 bin 500 yeni taksi yola çıkmadan tasarım anketi başladı! İBB taksilerin rengini değiştiriyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.11.2024 11:12
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İstanbul'da yakında çalışmaya başlayacak 2 bin 500 taksi için renk çalışmaları başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), uygulama üzerinden vatandaşlara sunduğu 5 seçenekte farklı taksi rengi tasarımları yer alıyor.

İstanbul'da 2 bin 500 ticari taksi yollara çıkacak. Yeni taksiler için ise çalışmalar başladı. Renklerinin değiştirilmesi planlanan taksiler için tasarımlar yapıldı.

Boya yerine folyo ile tasarım yapılacak araçlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 seçenekli bir anket açtı.

Beyaz renk üzerine folyo kaplama ile yapılması planlanan çalışmalarda Fiat Egea marka araç tercih edildi. Altyapı, düzenleme, işleyiş biçimi gibi teknik konuların tamamlanmasıyla İBB tesislerinde uygulama tabanlı araçların yolcu taşımacılığına başlaması düşünülüyor.

İŞTE O ARAÇLAR

İŞTE O ARAÇLAR
Anahtar Kelimeler:
İstanbul taksi
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