2 bin 500 yeni taksi yola çıkmadan tasarım anketi başladı! İBB taksilerin rengini değiştiriyor!

İstanbul'da 2 bin 500 ticari taksi yollara çıkacak. Yeni taksiler için ise çalışmalar başladı. Renklerinin değiştirilmesi planlanan taksiler için tasarımlar yapıldı.
Boya yerine folyo ile tasarım yapılacak araçlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 seçenekli bir anket açtı.
Beyaz renk üzerine folyo kaplama ile yapılması planlanan çalışmalarda Fiat Egea marka araç tercih edildi. Altyapı, düzenleme, işleyiş biçimi gibi teknik konuların tamamlanmasıyla İBB tesislerinde uygulama tabanlı araçların yolcu taşımacılığına başlaması düşünülüyor.