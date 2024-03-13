2 milyon dolara satılık 'Osmanlı Sultanı' hamamı! Mimar Sinan, Nurbanu Valide Sultan için yapmıştı: '20-25 yıl içinde çökecek...'

"TARİHİ AÇIDAN BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP"

Tarihçi-Yazar Mehmet Dilbaz, "Arkamda görmüş olduğunuz hamam, Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirilen meşhur Ayakapı Hamamı, 1582 yılında yapılmıştır. Bu hamam, son derece önemli çünkü Mimar Sinan, 1588 yılında vefat etti ve bu yapı, onun vefatından önce inşa ettiği son eserdir. Tarihsel açıdan büyük bir öneme sahiptir çünkü oldukça sanatsal bir eser olduğunu biliyoruz.