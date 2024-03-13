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  4. 2 milyon dolara satılık 'Osmanlı Sultanı' hamamı! Mimar Sinan, Nurbanu Valide Sultan için yapmıştı: '20-25 yıl içinde çökecek...'

2 milyon dolara satılık 'Osmanlı Sultanı' hamamı! Mimar Sinan, Nurbanu Valide Sultan için yapmıştı: '20-25 yıl içinde çökecek...'

13.03.2024 13:19
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Fatih’te 2. Selim'in eşi Nurbanu Valide Sultan tarafından 1582 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan Ayakapı Hamamı, 2 milyon dolara satışa çıkarıldı. Ana kapısı kum çuvallarıyla 1 aydır kapalı olan ve çürümeye yüz tutan hamamı yerinde inceleyen Tarihçi-Yazar Mehmet Dilbaz, "Bu yapı tamir edilmezse en fazla 20-25 yıl içerisinde çökecek ve bu yapı çöktükten sonra ayağa kaldırma şansınız olmayacak" dedi.

Mimar Sinan'ın 1582 yılında inşa ettiği Ayakapı Hamamı, bakımsızlıkla gündemde. Haliç'in eşsiz manzarasına hakim bir konumda bulunan Ayakapı Hamamı, 67 yıl önce özel mülk haline getirildikten sonra kaderine terk edilmiş durumda. 2. Selim'in eşi Nurbanu Valide Sultan'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı Balat'taki Ayakapı Hamamı'nın duvarları tabela ve ilanlarla doldu.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

Hamamın üst bölümünde çalılar, ağaçlar ve çatısındaki tahribatın yanında alt bölümde biriken çöplerle iç karartıcı bir manzara göze çarpıyor. Hamamın ana giriş kapısı ise kum çuvallarıyla kapatılmış durumda.

442 yıllık eser, 2 yıl önce 33 milyon liraya satışa çıkarılırken, bugünki fiyatı ise 2 milyon dolar olarak belirlendi. Tarihçi Mehmet Dilbaz, özel mülk statüsündeki bu eserin sahipsiz bırakılmasını eleştirirken, kültürel mirasın somut adımlarla korunması gerektiğini vurguladı.

"TARİHİ AÇIDAN BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP"

"TARİHİ AÇIDAN BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP"

Tarihçi-Yazar Mehmet Dilbaz, "Arkamda görmüş olduğunuz hamam, Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirilen meşhur Ayakapı Hamamı, 1582 yılında yapılmıştır. Bu hamam, son derece önemli çünkü Mimar Sinan, 1588 yılında vefat etti ve bu yapı, onun vefatından önce inşa ettiği son eserdir. Tarihsel açıdan büyük bir öneme sahiptir çünkü oldukça sanatsal bir eser olduğunu biliyoruz.

Ne yazık ki, Cumhuriyet döneminden sonra, yaklaşık olarak 1940'lara kadar bu hamam, hamam olarak kullanılmaya devam etmiş. Henri Prost tarafından 1930'lu yıllarda çizilen İstanbul'un yeni nazım planı çerçevesinde, şu an bulunduğumuz Ayakapı-Balat-Haliç hattı, İstanbul'un yeni sanayi bölgesi olarak ilan edilmiştir" dedi.

"ADNAN MENDERES DÖNEMİNDE SATILMIŞ"

"ADNAN MENDERES DÖNEMİNDE SATILMIŞ"

Hamamın geçmişi hakkında bilgi veren Mehmet Dilbaz, "Tam bulunduğumuz alan bu Ayakapı civarına da keresteciler yerleştirilmiş. Bu hamamı da o zamanlar depo yapılmak üzere kiralanmıştır vakıflar tarafından.

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osmanlı
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