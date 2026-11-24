Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de değişiyor. Son dönemde yapay zeka destekli ses klonlama teknolojisini kullanan dolandırıcıların, vatandaşları telefon üzerinden hedef aldığı belirtiliyor.

Siber güvenlik ve bilişim hukuku uzmanları, bilinmeyen numaralardan gerçekleştirilen aramalarda vatandaşların ses kayıtlarının ele geçirilmesine yönelik yeni bir yönteme dikkat çekiyor. Özellikle telefona cevap verildiğinde söylenen "Alo", "Evet" ve "Efendim" gibi kısa ifadelerin kayıt altına alınabildiği belirtiliyor.

BİRKAÇ SANİYELİK SES YETERLİ OLABİLİYOR

Dolandırıcıların kullandığı yöntemde, rastgele numaralar aranarak karşı tarafın konuşması bekleniyor. Telefonu açan kişinin sesinden alınan kısa örnekler, yapay zeka destekli ses klonlama programlarıyla işleniyor.

Bu teknoloji sayesinde kişinin ses tonu, konuşma biçimi ve kendine özgü ses özellikleri taklit edilebiliyor. Elde edilen kayıtların daha sonra farklı dolandırıcılık girişimlerinde kullanılabildiği ifade ediliyor.

BANKA HESAPLARINI HEDEF ALIYORLAR

Nefes'te yer alan habere göre; ses kopyalama işleminin ardından dolandırıcıların iki farklı yöntemle harekete geçtiği belirtiliyor.

İlk yöntemde mağdurun sesi taklit edilerek bankaların sesli doğrulama sistemlerinin aşılmaya çalışıldığı öne sürülüyor. Diğer yöntemde ise kişinin yakınları aranarak onun sesine benzer kayıtlarla acil para talebinde bulunuluyor.

Bu yolla vatandaşların hem banka hesaplarının hem de kişisel bilgilerinin hedef alınabildiği konusunda uyarılar yapılıyor.

SESSİZ ARAMALAR DA TUZAK OLABİLİR

Vatandaşların son dönemde sıkça karşılaştığı bir diğer durum ise telefonu açtıklarında karşı taraftan hiçbir ses gelmemesi ve aramanın birkaç saniye sonra sonlandırılması.

Uzmanlar, bu tür aramaların numaranın aktif olup olmadığını belirlemek ve karşı tarafın sesini kaydetmek amacıyla yapılabileceğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle bilinmeyen numaralardan gelen ve karşı taraftan ses duyulmayan çağrılara karşı temkinli olunması öneriliyor.

0850 VE YURT DIŞI NUMARALARINA DİKKAT!

Dolandırıcılık girişimlerinde özellikle tanınmayan numaralardan gelen aramalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Şüpheli olarak değerlendirilen çağrılarda öne çıkan numara grupları arasında şunlar bulunuyor:

0850 ile başlayan tanınmayan numaralar

+359 Bulgaristan ülke kodu

+216 Tunus ülke kodu

+44 İngiltere ülke kodu

Ancak bu kodlarla başlayan bütün numaraların dolandırıcılık amacı taşıdığı anlamına gelmediği, arayan kişinin kimliğinin ayrıca doğrulanması gerektiği unutulmamalı.

DOLANDIRICILARA KARŞI NE YAPILMALI?

Uzmanların uyarılarına göre vatandaşların tanımadıkları numaralardan gelen çağrılarda kişisel bilgilerini paylaşmaması, şüpheli aramalara yanıt vermemesi ve doğrulama amacıyla arayan kişinin kimliğini başka bir kanaldan teyit etmesi gerekiyor.

Ayrıca yakınlardan geldiği izlenimi veren acil para taleplerinde yalnızca ses benzerliğine güvenilmemesi, kişinin bilinen telefon numarasından yeniden aranması önem taşıyor.