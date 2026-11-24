Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemindeki 'Fon soruşturması' kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında "ev hapsi" şartıyla tahliye kararı verildi.
Kaya, 18 gün sonra tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında savcılığa çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya eşi İlyas Kaya ile birlikte adliyeye gelmişti.
6 Kasım 2026'da "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından mahkemeye sevk edilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklanmıştı.
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