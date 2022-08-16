2 milyon lira kazandıracak! Dünyaca ünlü anzer balına talep patlaması: 1 kilosu bile 2 bin TL

Yaklaşık 200 üretici, Haziranda 3 bin 200 arı kovanını güneşlenme oranına göre yaylada çeşitli noktalara yerleştirdi. Arılarını 40'ı endemik 300'e yakın çiçekten oluşan zengin yayla florasıyla buluşturan üreticiler, dünyaca ünlü Anzer balının sağımına hava şartlarının uygun olmasıyla başladı. Arıcılar, bir süre önce kilogram fiyatı 2 bin lira olarak belirlenen balı, Hacettepe Üniversitesi'nde yapılacak tahlilin ardından satışa sunacak.

ANZER'DE KOOPERATİF SAYISI ARTTI Bölgede son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde kurulan 8 kooperatifte Anzer balının satışı gerçekleştiriyor.

Pek çok hastalığa iyi geldiği düşüncesiyle de ilgi gören Anzer balının satışı için 2 yeni kooperatif kurulması planlanıyor.

Anzer Çiçekli Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şafak Kan, gazetecilere, Anzer balının coğrafi işaret aldığını söyledi.

Anzer'de kooperatif sayısının arttığını belirten Kan, "Bizim arzumuz birleşerek tek kooperatif altında ve tek Anzer balı şeklinde satışını yapmak.