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  4. 2 milyon lira kazandıracak! Dünyaca ünlü anzer balına talep patlaması: 1 kilosu bile 2 bin TL

2 milyon lira kazandıracak! Dünyaca ünlü anzer balına talep patlaması: 1 kilosu bile 2 bin TL

16.08.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2 bin 300 ile 3 bin rakım arasında üretilen Anzer balının sağımına başlandı. Kilosu 2 bin liradan satılan anzer balı için 1 tonluk ön sipariş alındı. Üreticiler anzer balında rekoltenin daha da artabileceğini ifade ederken, önceliğin acil hastalara verildiğini söyledi.

Yaklaşık 200 üretici, Haziranda 3 bin 200 arı kovanını güneşlenme oranına göre yaylada çeşitli noktalara yerleştirdi. Arılarını 40'ı endemik 300'e yakın çiçekten oluşan zengin yayla florasıyla buluşturan üreticiler, dünyaca ünlü Anzer balının sağımına hava şartlarının uygun olmasıyla başladı. Arıcılar, bir süre önce kilogram fiyatı 2 bin lira olarak belirlenen balı, Hacettepe Üniversitesi'nde yapılacak tahlilin ardından satışa sunacak.

ANZER'DE KOOPERATİF SAYISI ARTTI

ANZER'DE KOOPERATİF SAYISI ARTTI
Bölgede son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde kurulan 8 kooperatifte Anzer balının satışı gerçekleştiriyor.
Pek çok hastalığa iyi geldiği düşüncesiyle de ilgi gören Anzer balının satışı için 2 yeni kooperatif kurulması planlanıyor.
Anzer Çiçekli Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şafak Kan, gazetecilere, Anzer balının coğrafi işaret aldığını söyledi.
Anzer'de kooperatif sayısının arttığını belirten Kan, "Bizim arzumuz birleşerek tek kooperatif altında ve tek Anzer balı şeklinde satışını yapmak.
Diğer kooperatifteki yönetim kurulu başkanlarımızla, üreticilerimizle istişare yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda tek Anzer balı olarak tüm tüketicilerimize de hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Anzer balı
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