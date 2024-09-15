FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! Mevduat faiz oranları güncellendi

2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! Mevduat faiz oranları güncellendi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.09.2024 15:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? Hangi banka ne kadarlık bir faiz oranı veriyor? İşte detaylar...

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki hangi banka ne kadarlık bir faiz oranı veriyor? İşte detaylar...

Önceki İçerik Sonraki İçerik

2 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ BELLİ OLDU!

2024 yılının nisan ayında yüksek faiz oranlarına ulaşan mevduat faizleri, sonraki aylarda düşüş göstermişti. Şimdi ise bankalarda ortalama mevduat faizleri hangi seviyelerde olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Peki bankada 2 milyon TL parası olan 32 gün sonunda ne kadar kazanıyor?

CEPTE TEB

CEPTE TEB

Faiz Oranı: %53,00

Net Getiri: 80.589 TL

Vade sonu tutar: 2.080.589 TL

ON PLUS

ON PLUS

Faiz Oranı: %47,00

Net Getiri: 71.466 TL

Vade sonu tutar: 2.071.466 TL

FİBA BANKA

FİBA BANKA

Faiz Oranı: %52,00

Net Getiri: 79.068 TL

Vade sonu tutar: 2.079.068 TL

Anahtar Kelimeler:
mevduat faizi
En Çok Okunan Haberler
Dün Bahçeli'yi ziyaret etmişti, bugün istifa etti!

Dün Bahçeli'yi ziyaret etmişti, bugün istifa etti!

Sakarya'da fabrikada patlama!

Sakarya'da fabrikada patlama!

Türkiye'nin 63 yıllık otobüs firması iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin 63 yıllık otobüs firması iflas bayrağını çekti

İşte herkesin beklediği o sistem bugün başladı! Bunları yapmalısınız

İşte herkesin beklediği o sistem bugün başladı! Bunları yapmalısınız

1 paket sigaradaki vergi oranı dudak uçuklattı

1 paket sigaradaki vergi oranı dudak uçuklattı

1000 liralık yevmiye ile hasat yapacak işçi bulamıyorlar!

1000 liralık yevmiye ile hasat yapacak işçi bulamıyorlar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.