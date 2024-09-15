2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! Mevduat faiz oranları güncellendi

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki hangi banka ne kadarlık bir faiz oranı veriyor? İşte detaylar...
2024 yılının nisan ayında yüksek faiz oranlarına ulaşan mevduat faizleri, sonraki aylarda düşüş göstermişti. Şimdi ise bankalarda ortalama mevduat faizleri hangi seviyelerde olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Peki bankada 2 milyon TL parası olan 32 gün sonunda ne kadar kazanıyor?
Faiz Oranı: %53,00
Net Getiri: 80.589 TL
Vade sonu tutar: 2.080.589 TL
Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 71.466 TL
Vade sonu tutar: 2.071.466 TL
Faiz Oranı: %52,00
Net Getiri: 79.068 TL
Vade sonu tutar: 2.079.068 TL