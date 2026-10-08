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Little Caesars ve Jumbo için devir kararı! Rekabet Kurumu onayladı

Rekabet Kurumu, farklı sektörlerdeki birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin kararlarını açıkladı. Little Caesars ve Jumbo'daki devirlere izin verilirken, kimya sektöründeki bir işlem koşullu olarak onaylandı.

Little Caesars ve Jumbo için devir kararı! Rekabet Kurumu onayladı
Aleyna Türkmen

Rekabet Kurumu, 27 Ağustos-3 Eylül 2026 döneminde değerlendirdiği birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin kararlarını açıkladı. Kurumun internet sitesinde yayımlanan listede, Türkiye'de faaliyet gösteren önemli markaların yanı sıra uluslararası şirketleri ilgilendiren çok sayıda işlem yer aldı.

Kararlar arasında gıda, ev gereçleri, turizm, ambalaj ve kimya sektörlerindeki devir işlemleri öne çıkarken, bazı uluslararası şirketlerin kontrol yapısında da değişikliğe gidildi. Little Caesars ve Jumbo ile ilgili işlemlere izin verilirken, kimya sektöründeki bir devralma işlemine ise belirli koşullar çerçevesinde onay çıktı.

Little Caesars ve Jumbo için devir kararı! Rekabet Kurumu onayladı 1

LITTLE CAESARS VE JUMBO'DA KONTROL EL DEĞİŞTİRDİ

Rekabet Kurumu'nun onay verdiği işlemlerden biri, Little Caesars markası altında Türkiye'de sürdürülen faaliyetlere ilişkin oldu. Bu kapsamda, söz konusu faaliyetlere tahsis edilen işletme ile işletmeye ait maddi ve maddi olmayan varlıkların, nihai kontrolü Mehmet Dinçerler'de bulunan Bake and Blend Gıda Ticaret AŞ tarafından devralınmasına izin verildi.

Ev gereçleri alanında faaliyet gösteren Jumbo Ev Gereçleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün ise Göksel Gümüşdağ'ın sahibi olduğu Gümüşdağ Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Sena Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması uygun bulundu.

Turizm alanında da dikkat çeken bir devir gerçekleşti. MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım Ticaret AŞ'nin kiralama yoluyla işlettiği Senses Hotel, Labranda Alantur, Labranda Lebedos Princess, Labranda Mares Marmaris ve Labranda TMT'nin işletilmesine ilişkin hakların, kira sözleşmesi aracılığıyla TBC Seyahat Acenteliği ve Turizm AŞ'ye devredilmesine onay verildi.

Ambalaj sektöründe ise İmaj Baskı Ambalaj Matbaacılık Sanayi ve Ticaret AŞ üzerindeki tek kontrolün Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti AŞ'ye geçmesine izin çıktı.

Little Caesars ve Jumbo için devir kararı! Rekabet Kurumu onayladı 2

KURUL'DAN KİMYA DEVRİNE KOŞULLU İZİN

Rekabet Kurumu'nun kararları arasında koşula bağlanan tek işlem kimya sektöründe gerçekleşti. Sika AG'nin Akkim Yapı Kimyasalları, Akfix Kimya Lojistik Hizmetleri, Akde Kimya Sanayi ve Akkim Europe S.R.L şirketlerinin tek kontrolünü devralmasına Kurul tarafından koşullu izin verildi.

Little Caesars ve Jumbo için devir kararı! Rekabet Kurumu onayladı 3

ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE DE KONTROL DEĞİŞİKLİKLERİ

Karar listesinde küresel şirketleri ilgilendiren işlemler de yer aldı. SABIC Europe B.V.'nin tek kontrolü, AEQUITA Management SE tarafından kontrol edilen AEQH38 GmbH'ye geçti. Volkswagen Grubu bünyesinde bulunan Everllence SE'nin ortak kontrolü ise Bain Capital Investors tarafından devralındı.

Bunun yanı sıra Rheinmetall Automotive AG'nin pay ve oy hakları, AEQUITA Management SE kontrolündeki AEQH40 GmbH tarafından devralındı. Nagarro SE'nin paylarının tamamı da Persistent Systems Limited'in iştiraki Galaxy Germany Holding aracılığıyla bünyeye katıldı.

CNBC-e'de yer alan bilgilere göre, Rekabet Kurumu'nun söz konusu kararları farklı sektörlerdeki şirketlerin kontrol ve ortaklık yapılarında değişikliklere yol açarken, ilgili pazarlardaki mevcut yapının da önümüzdeki dönemde şekillenmesinde etkili olacak.

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Rekabet Kurumu
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