Kredi kartında kritik tarih yaklaşıyor: Limitler sil baştan hesaplanacak

Kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesini öngören düzenlemede kritik tarih yaklaşıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 2026 yılında aldığı karar doğrultusunda bankaların çalışmalarını 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlaması planlanırken, özellikle yüksek limitli kredi kartı sahiplerinin limitlerinde değişiklik yaşanabilecek.

BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli kararıyla yeni kredi kartı başvuruları ve mevcut kartların limit artışlarında müşterilerin gelirlerinin esas alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştı.

Yeni sisteme göre kişinin yalnızca tek bir bankadaki değil, farklı bankalarda bulunan kredi kartlarının toplam limiti dikkate alınacak. Toplam kredi kartı limitinin ilk yıl aylık ortalama gelirin iki katını, ikinci yıl ve sonrasında ise dört katını aşmaması esas alınacak.

KRİTİK TARİH 1 OCAK 2027

Gelir bilgilerinin de bankalar tarafından kabul edilen belgeler üzerinden doğrulanması öngörülüyor.

Bankaların mevcut kredi kartı limitlerini belirlenen azami sınırlarla uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalarını 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlaması planlanıyor.

Tarihin yaklaşmasıyla yüksek limitli kredi kartlarının yeniden değerlendirilmesi ve müşterilerin gelir bilgilerinin güncellenmesi gündeme gelebilecek. Uygulamanın hangi yöntemle ve hangi kapsamda yürütüleceğine ilişkin ise yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.

400 BİN TL'NİN ÜZERİNDE LİMİTİ OLANLAR DİKKAT

2026 yılının başında yapılan düzenlemede toplam kredi kartı limiti 400 bin TL'nin üzerinde olan müşterilere yönelik limit azaltımı hükümleri de getirilmişti.

Toplam limiti 400 bin TL ile 750 bin TL arasında bulunan kartlarda belirli oranlarda azaltım öngörülürken, 750 bin TL'nin üzerindeki limitlerde daha yüksek oranlı düşüş uygulanması kararlaştırılmıştı. Eğitim ve sağlık harcamalarına ilişkin bazı özel düzenlemeler de limit hesaplamasına dahil edildi.

BİRDEN FAZLA KARTI OLANLARDA TOPLAM LİMİT ESAS ALINACAK

Yeni sistem, birden fazla bankadan kredi kartı kullananları da yakından ilgilendiriyor. Limit değerlendirmesinde tek tek kartlar yerine kişinin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam limiti önem taşıyacak.

Farklı bankalarda kredi kartı bulunan bir kişinin toplam limiti belirlenen sınırları aşıyorsa bankalar değerlendirmelerini bu tutar üzerinden yapabilecek.

YENİ KART BAŞVURULARINDA SINIR NE OLACAK?

Yeni kredi kartı başvurularında da gelirle bağlantılı limit sistemi uygulanacak. İlk yıl kredi kartı limitinin aylık net gelirin en fazla iki katı, ikinci yıl ve sonrasında ise en fazla dört katı olması öngörülüyor.

Bankalar limit belirlerken müşterinin gelirinin yanı sıra kredi notunu, mevcut borçlarını ve ödeme geçmişini de değerlendirmeye devam edecek.

ASGARİ ÖDEMEDE 100 BİN TL SINIRI

Kredi kartlarında bir diğer değişiklik ise asgari ödeme tutarlarında yapıldı. BDDK'nın 1 Ekim 2026 tarihli kararıyla daha önce 50 bin TL olan limit eşiği 100 bin TL'ye çıkarıldı.

Buna göre limiti 100 bin TL ve altında olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 20'si, 100 bin TL'nin üzerindeki kartlarda ise yüzde 40'ı asgari ödeme tutarı olarak uygulanıyor.

Böylece daha önce 50 bin TL ile 100 bin TL arasında limite sahip olduğu için yüzde 40 asgari ödeme yapan kart kullanıcıları, yeni düzenlemeyle yüzde 20'lik dilime dahil edildi.