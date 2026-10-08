FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kredi kartında kritik tarih yaklaşıyor: Limitler sil baştan hesaplanacak

Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren düzenleme için geri sayım başladı. Bankaların 1 Ocak 2027'ye kadar limitleri belirlenen sınırlarla uyumlu hale getirmesi planlanırken, yeni sistemde tüm bankalardaki kartların toplam limiti ve gelir bilgileri esas alınacak. Özellikle yüksek limitli kart sahipleri için değişiklik gündeme gelebilecek.

Kredi kartında kritik tarih yaklaşıyor: Limitler sil baştan hesaplanacak
Sariye Nur Dönmez

Kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesini öngören düzenlemede kritik tarih yaklaşıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 2026 yılında aldığı karar doğrultusunda bankaların çalışmalarını 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlaması planlanırken, özellikle yüksek limitli kredi kartı sahiplerinin limitlerinde değişiklik yaşanabilecek.

BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli kararıyla yeni kredi kartı başvuruları ve mevcut kartların limit artışlarında müşterilerin gelirlerinin esas alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştı.

Yeni sisteme göre kişinin yalnızca tek bir bankadaki değil, farklı bankalarda bulunan kredi kartlarının toplam limiti dikkate alınacak. Toplam kredi kartı limitinin ilk yıl aylık ortalama gelirin iki katını, ikinci yıl ve sonrasında ise dört katını aşmaması esas alınacak.

Kredi kartında kritik tarih yaklaşıyor: Limitler sil baştan hesaplanacak 1


Gelir bilgilerinin de bankalar tarafından kabul edilen belgeler üzerinden doğrulanması öngörülüyor.

KRİTİK TARİH 1 OCAK 2027

Bankaların mevcut kredi kartı limitlerini belirlenen azami sınırlarla uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalarını 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlaması planlanıyor.

Tarihin yaklaşmasıyla yüksek limitli kredi kartlarının yeniden değerlendirilmesi ve müşterilerin gelir bilgilerinin güncellenmesi gündeme gelebilecek. Uygulamanın hangi yöntemle ve hangi kapsamda yürütüleceğine ilişkin ise yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.

400 BİN TL'NİN ÜZERİNDE LİMİTİ OLANLAR DİKKAT

2026 yılının başında yapılan düzenlemede toplam kredi kartı limiti 400 bin TL'nin üzerinde olan müşterilere yönelik limit azaltımı hükümleri de getirilmişti.

Toplam limiti 400 bin TL ile 750 bin TL arasında bulunan kartlarda belirli oranlarda azaltım öngörülürken, 750 bin TL'nin üzerindeki limitlerde daha yüksek oranlı düşüş uygulanması kararlaştırılmıştı. Eğitim ve sağlık harcamalarına ilişkin bazı özel düzenlemeler de limit hesaplamasına dahil edildi.

Kredi kartında kritik tarih yaklaşıyor: Limitler sil baştan hesaplanacak 2

BİRDEN FAZLA KARTI OLANLARDA TOPLAM LİMİT ESAS ALINACAK

Yeni sistem, birden fazla bankadan kredi kartı kullananları da yakından ilgilendiriyor. Limit değerlendirmesinde tek tek kartlar yerine kişinin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam limiti önem taşıyacak.

Farklı bankalarda kredi kartı bulunan bir kişinin toplam limiti belirlenen sınırları aşıyorsa bankalar değerlendirmelerini bu tutar üzerinden yapabilecek.

YENİ KART BAŞVURULARINDA SINIR NE OLACAK?

Yeni kredi kartı başvurularında da gelirle bağlantılı limit sistemi uygulanacak. İlk yıl kredi kartı limitinin aylık net gelirin en fazla iki katı, ikinci yıl ve sonrasında ise en fazla dört katı olması öngörülüyor.

Bankalar limit belirlerken müşterinin gelirinin yanı sıra kredi notunu, mevcut borçlarını ve ödeme geçmişini de değerlendirmeye devam edecek.

ASGARİ ÖDEMEDE 100 BİN TL SINIRI

Kredi kartlarında bir diğer değişiklik ise asgari ödeme tutarlarında yapıldı. BDDK'nın 1 Ekim 2026 tarihli kararıyla daha önce 50 bin TL olan limit eşiği 100 bin TL'ye çıkarıldı.

Buna göre limiti 100 bin TL ve altında olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 20'si, 100 bin TL'nin üzerindeki kartlarda ise yüzde 40'ı asgari ödeme tutarı olarak uygulanıyor.

Böylece daha önce 50 bin TL ile 100 bin TL arasında limite sahip olduğu için yüzde 40 asgari ödeme yapan kart kullanıcıları, yeni düzenlemeyle yüzde 20'lik dilime dahil edildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK: Gayrisafi milli hasıla 2025 yılında 62,2 trilyon lira olduTÜİK: Gayrisafi milli hasıla 2025 yılında 62,2 trilyon lira oldu
THY, eylül ayında 9 milyon yolcu taşıdıTHY, eylül ayında 9 milyon yolcu taşıdı

Anahtar Kelimeler:
kredi kartı düzenleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

Başakşehir'deki okul saldırganı: "Türkiye ve dünya beni tanısın"

Başakşehir'deki okul saldırganı: "Türkiye ve dünya beni tanısın"

Galatasaray'ın Oulai tutkusu yeniden alevlendi: Kiralık formül

Galatasaray'ın Oulai tutkusu yeniden alevlendi: Kiralık formül

Daha yeni başladı ama tartışma yarattı! Senaryo tanıdık geldi

Daha yeni başladı ama tartışma yarattı! Senaryo tanıdık geldi

Akaryakıt fiyatları tercihi etkiledi: 1 depo fiyatına 2 depo 'Şart koşuyorlar'

Akaryakıt fiyatları tercihi etkiledi: 1 depo fiyatına 2 depo 'Şart koşuyorlar'

Fon soruşturmasında adı gündeme gelmişti! Bakan Bolat'tan açıklama

Fon soruşturmasında adı gündeme gelmişti! Bakan Bolat'tan açıklama

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.