200 TL bozuk para oldu, ATM'lerde nakit sıkıntısı başladı... 5 bin TL'lik banknot sesleri yükseldi! Yeni banknotun üzerinde kimin fotoğrafı olmalı? Fatih Portakal'dan çarpıcı sözler

Son yıllardaki yüksek enflasyonla birlikte çarşıda pazarda adeta paranın adı kaldı kendisi yok oldu. Artan fahiş fiyatlarla bilikte 50 TL'lik banknotla bir şeyler almak neredeyse imkansız hale gelirken, 10 TL ve 20 TL'lik banknotlar ise sadece para üstlerinde kullanılan 'bozuk paralara' döndü. En yüksek banknot olan 200 TL ise vatandaşın en sık kullandığı kağıt para oldu. 200 TL, dışarıya adım atanın cebinden adeta uçup giderken piyasada nakit bulmak da zorlaştı.
Son dönemde ATM'lerde de nakit sıkıntısı yaşandığı belirtilirken; ATM’lerin günde 3 kez doldurulduğu öğrenildi.
Durum böyleyken; zaman zaman 'yeni banknot basılmalı' önerileri konuşulurken; son olarak yükselen "5 bin TL'lik banknot" sesleri gündem yarattı.
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yeni banknotların mutlaka çıkarılması gerektiğini belirtti.
"Yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon arttığı için yüksek banknot çıkarılır" diyen Babuşçu " “Üç yıl önce 500'lük ve binlik banknotlar çıkmalıydı fakat günümüzde bu yeterli değil. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı" önerisini gündeme getirdi.
Söz konusu "5 bin TL'lik banknot çıkarılsın" çağrısına dikkat çeken gazeteci Fatih Altaylı da piyuasada 200 TL'lik bankonot krizi yaşandığını iddia etti.