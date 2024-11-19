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200 TL bozuk para oldu, ATM'lerde nakit sıkıntısı başladı... 5 bin TL'lik banknot sesleri yükseldi! Yeni banknotun üzerinde kimin fotoğrafı olmalı? Fatih Portakal'dan çarpıcı sözler

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.11.2024 07:35
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5 bin TL'lik banknot önerisi ekonomi kulislerinde konuşulmaya başlandı. 10 TL, 20 TL ve 50 TL neredeyse para üstü için kullanılan 'bozuk para' haline gelirken; piyasada 200 TL sıkıntısı yaşandığı iddia edildi. ATM’lerin günde 3 kez doldurulduğu belirtilirken, hükümete "5 bin TL'lik çıkarılsın" çağrısı geldi. Herkes "5 bin TL basılır mı?" sorusuna yanıt ararken; üzerinde kimin fotoğrafının olacağı bile konuşulmaya başlandı. Gazeteci Fatih Portakal'ın sitemli önerisi ise dikkat çekti.

Son yıllardaki yüksek enflasyonla birlikte çarşıda pazarda adeta paranın adı kaldı kendisi yok oldu. Artan fahiş fiyatlarla bilikte 50 TL'lik banknotla bir şeyler almak neredeyse imkansız hale gelirken, 10 TL ve 20 TL'lik banknotlar ise sadece para üstlerinde kullanılan 'bozuk paralara' döndü. En yüksek banknot olan 200 TL ise vatandaşın en sık kullandığı kağıt para oldu. 200 TL, dışarıya adım atanın cebinden adeta uçup giderken piyasada nakit bulmak da zorlaştı.

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ATM'LERDE NAKİT SIKINTISI

ATM'LERDE NAKİT SIKINTISI

Son dönemde ATM'lerde de nakit sıkıntısı yaşandığı belirtilirken; ATM’lerin günde 3 kez doldurulduğu öğrenildi.

'5 BİN TL'LİK BANKNOT' ÖNERİSİ

'5 BİN TL'LİK BANKNOT' ÖNERİSİ

Durum böyleyken; zaman zaman 'yeni banknot basılmalı' önerileri konuşulurken; son olarak yükselen "5 bin TL'lik banknot" sesleri gündem yarattı.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yeni banknotların mutlaka çıkarılması gerektiğini belirtti.

"ACİLEN ÇIKARILMALI"

"ACİLEN ÇIKARILMALI"

"Yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon arttığı için yüksek banknot çıkarılır" diyen Babuşçu " “Üç yıl önce 500'lük ve binlik banknotlar çıkmalıydı fakat günümüzde bu yeterli değil. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı" önerisini gündeme getirdi.

ALTAYLI: "200 TL'LİK BANKNOT KRİZİ YAŞANIYOR"

ALTAYLI: "200 TL'LİK BANKNOT KRİZİ YAŞANIYOR"

Söz konusu "5 bin TL'lik banknot çıkarılsın" çağrısına dikkat çeken gazeteci Fatih Altaylı da piyuasada 200 TL'lik bankonot krizi yaşandığını iddia etti.

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fatih portakal banknot para
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