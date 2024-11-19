200 TL bozuk para oldu, ATM'lerde nakit sıkıntısı başladı... 5 bin TL'lik banknot sesleri yükseldi! Yeni banknotun üzerinde kimin fotoğrafı olmalı? Fatih Portakal'dan çarpıcı sözler

Son yıllardaki yüksek enflasyonla birlikte çarşıda pazarda adeta paranın adı kaldı kendisi yok oldu. Artan fahiş fiyatlarla bilikte 50 TL'lik banknotla bir şeyler almak neredeyse imkansız hale gelirken, 10 TL ve 20 TL'lik banknotlar ise sadece para üstlerinde kullanılan 'bozuk paralara' döndü. En yüksek banknot olan 200 TL ise vatandaşın en sık kullandığı kağıt para oldu. 200 TL, dışarıya adım atanın cebinden adeta uçup giderken piyasada nakit bulmak da zorlaştı.