200 TL'ye alıp 20 milyon TL'ye satıyorlar! Akılalmaz yöntem: İnternet ilanlarla dolu... O dükkana akın akın gitmelerinin sebebi buymuş

Dolandırıcılar, yeni buldukları yöntemle mağdur etmeye devam ediyor. Bu kez ortaya çıkan yöntem ise gerçekten akılalmaz! Tarihi yazma eserlere ilgi duyan ve bunları alıp satarak gelir elde etmeyi hedefleyenlerin bir bölümü sahte belgelerle dolandırıldıkları yönünde savcılıklara başvuruda bulunuyor. İşte akıllara durgunluk veren yeni dolandırıcılık yönteminin tüm ayrıntıları...

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır