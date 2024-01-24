200 TL'ye alıp 20 milyon TL'ye satıyorlar! Akılalmaz yöntem: İnternet ilanlarla dolu... O dükkana akın akın gitmelerinin sebebi buymuş

Dolandırıcılar, yeni buldukları yöntemle mağdur etmeye devam ediyor. Bu kez ortaya çıkan yöntem ise gerçekten akılalmaz! Tarihi yazma eserlere ilgi duyan ve bunları alıp satarak gelir elde etmeyi hedefleyenlerin bir bölümü sahte belgelerle dolandırıldıkları yönünde savcılıklara başvuruda bulunuyor. İşte akıllara durgunluk veren yeni dolandırıcılık yönteminin tüm ayrıntıları...
Çoğunlukla internette satılan 'Tarihi belge', 'Ceylan derisinden İncil' şeklinde verilen ilanlara aldanıp milyonlarca lira ödeme yapanlar, kısa sürede dolandırıldıklarını anlıyor.
Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, yeni dolandırıcılık yöntemine dikkati çekti.
Dolandırıcıların özellikle kullanılmış ve eskimiş davul derilerinin peşinde olduğunu belirten Karabayram, keçi ya da kuzu derisinden yapılan, kullanıldıktan sonra atılmak üzere olan derilerin, dolandırıcıların elinde milyonlarca liralık dolandırıcılık aracına dönüştüğünü anlattı.
Karabayram, dolandırıcılığın yöntemini ise şöyle anlattı:
“Davul derisini alıp sıcak suda bekletiyorlar. Kurutup üzerinde gölgelemeler yapıyorlar."
Devamında Karabayram "Sonra üzerine 'Meryem Ana' tasviri yapıyorlar. Renkli boyalarla sayfa sayfa üretiyorlar. Bir tabaka deri 200 lira. Bir tabaka deriden 10 sayfa elde ediyorlar. İçerisine de hattattan yazı yazdırıyorlar. Avlarının peşine düşüyor ve 'Ceylan derisinden İncil' diye satıyorlar." ifadelerini kullandı.