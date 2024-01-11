2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar dikkat! Kulislerde bu konuşuluyor: EYT'den sonra şimdi de...

"7'ye varan yaş sistemleri de var dünyada ama yaşları esnetip öncesinde emeklilik olabilir. Maaşın daha düşük verilmesiyle ilgili seçenek sunulabilir. Yaş ilerledikçe maaş da yükselebilir. EYT'de ilk etapta 2 milyon 200 bin devamında 4 milyon 900 bin kişi emekli oluyor. Bunlar zaten çoğunluğu sistemden ayrılıp evde tadını çıkaramıyorlar. Onlar sistemde kalıp yine prim ödeyip hem SGK'ya hem Maliye Bakanlığı üzerinden vergi kıstasında sistemden destek alıyor. Bizim farklı sorunlarımız da var. En basitinden staj ve çırakların talepleri var. Borçlanmayla ilgili talepleri var. Bağ-Kur tescil mağdurları var.