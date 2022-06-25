2022 Asgari ücrete zam gelecek mi, kaç TL olacak? İşte asgari ücrette son durum

2022 Asgari ücrete zam gelecek mi? Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri ve detaylar asgari ücretli çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 2022 Asgari ücrete ne kadar, kaç TL olacak? Konuya ilişkin yapılan açıklamalar ve detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI 2022?

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği merak konusu olurken ortaya atılan rakamlar da dikkat çekti. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, asgari ücretin yapılacak zamla birlikte 6 bin TL olacağını iddia etti. Öte yandan kulislerde asgari ücretin 5 bin TL olabileceği de konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK? Asgari ücret ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Artan fiyatlar ve enflasyon ortamında zor durumda kalan dar gelirliler ve düşük ücretlilerle ilgili iyileştirme hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

AK Parti’de sorumlu bakanlarla toplantılar yapılırken, vekillerin de tabanın talebi konusunda görüşmeler gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Bazı kamu çalışanları ile emekliler için yüzde 40’lık bir artışın üzerinde durulurken asgari ücrette ise oran henüz kesinleşmedi.