Merkez Bankası faiz kararı merak konusu oldu. 2022'nin dokuzuncu faiz karar metni Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz tarafından yayımlandı. Peki, Eylül 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı...
2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
Merkez Bankası faiz kararı 22 Eylül 2022 Perşembe (bugün) açıklandı. Para Politikası Kurulu toplantılarında alınan faiz kararı ve faiz karar metni gerekçeleri ile saat 14.00'd ,a yayımlandı.
Merkez Bankası faizi yüzde 13'ten yüzde 12'ye indiri. Yüz baz puanlık bir indirim var.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI YÜZDE KAÇ OLDU?
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 13,00'ten yüzde 12,00'ye çekildi.
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