Merkez Bankası faiz kararı merak konusu oldu. 2022'nin dokuzuncu faiz karar metni Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz tarafından yayımlandı. Peki, Eylül 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı...