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2024 MTV ücretleri tek tek hesaplandı! Kim ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? 30 Kasım’a kadar süre var…

25.11.2023 13:54 | Son Güncelleme:
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Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ödemeleri milyonlarca araç sahibi tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda 2024 MTV ücretleri için zam oranı bugün itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. MTV ödemelerinde fiyatı belirleyen etkenler, araçların yaşları ve motor güçleri oluyor. Öte yandan Ek MTV ödeme süresi ise 30 Kasım’da sona erecek. Peki kim ne kadar MTV ödeyecek? İşte MTV 2024 ücretleri tablosu…

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranındaki artışı belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 58,46 olarak açıklandı. Karara ait bildiri ise bugün Resmi Gazete aracılığı ile duyuruldu. Böylece sadece MTV değil trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet harçları da 2024 yılı itibarıyla yüzde 58,46 oranında artacak.

Öte yandan Ek MTV’nin ilk taksitinin 6 Eylül’e kadar ödenmesi gerekiyordu. İlk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si karşılanmıştı. Bu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2,5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek. İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.

MTV GECİKME FAİZLERİ DE ARTTI

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yüzde 1 artışla yüzde 2.5'e çıkarılan gecikme faizleri, 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yüzde 3.5'e yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, özellikle yüklü trafik borcu olan vatandaşlar, borçlarını günü gününe ödemedikleri takdirde yüzde 3.5 oranındaki faizle karşı karşıya kalacaklar.

ERDOĞAN İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANMIŞTI

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini geçen yıl geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi vergisinde kullanmıştı. 2023 yılında yüzde 122,9 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranının 122,9 yerine yüzde 61,5 olarak uygulanmıştı.

Keşfet

2024 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte araçlara göre 2024 yılı için MTV oranları...

0-1300 MOTOR HACMİ

0-1300 MOTOR HACMİ
Matrahı 114 bin liraya kadar1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye 4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'yeMatrahı 114.000 - 199.700 lira arası1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'yeMatrahı 199.700 lira ve üstü1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye

1301-1600 MOTOR HACMİ

1301-1600 MOTOR HACMİ
Matrahı 114.000 liraya kadar 1-3 yaş - 3693 TL'den 5572 TL'ye 4-6 yaş - 2769 TL'den 4387 TL'ye Matrahı 114.000 - 199.700 lira1-3 yaş - 4066 TL'den  6442 TL'ye 4-6 yaş - 3049 TL'den 4831 TL'yeMatrahı 199.700 lira ve üstü 1-3 yaş - 4434 TL'den 7026 TL'ye 4-6 yaş - 3325 TL'den 5268 TL'ye

1601-1800 CC MOTOR HACMİ

1601-1800 CC MOTOR HACMİ
Matrahı 285.800’ü aşmayanlar1-3 yaş - 7178 TL'den 11.374 TL'ye4-6 yaş - 5613 TL'den TL'yeMatrahı 285.800’ü aşanlar1-3 yaş - 7834 TL'den 12413 TL'ye4-6 yaş - 6120 TL'den 9697 TL'ye

1801-2000 CC MOTOR HACMİ

1801-2000 CC MOTOR HACMİ
Matrahı 285.800 lira1-3 yaş - 9048 TL'den 14337 TL'ye4-6 yaş - 6968  TL'den 11041 TL'yeMatrahı 285.800 lira ve üstü1-3 yaş - 11.311 TL'den 17923 TL'ye4-6 yaş - 9.505  TL'den 15061 TL'ye

2001 - 2500 CC MOTOR HACMİ

2001 - 2500 CC MOTOR HACMİ
Matrahı 356.900 lira1-3 yaş - 16.967 TL'den 26.885 TL'ye4-6 yaş - 12.319 TL'den 19.520 TL'yeMatrahı 356.900 lira ve üstü1-3 yaş - 18.512 TL'den 29.334 TL'ye4-6 yaş - 13.436 TL'den 21.290 TL'ye
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Anahtar Kelimeler:
MTV
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