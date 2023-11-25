2024 MTV ücretleri tek tek hesaplandı! Kim ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? 30 Kasım’a kadar süre var…

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranındaki artışı belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 58,46 olarak açıklandı. Karara ait bildiri ise bugün Resmi Gazete aracılığı ile duyuruldu. Böylece sadece MTV değil trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet harçları da 2024 yılı itibarıyla yüzde 58,46 oranında artacak.

Öte yandan Ek MTV’nin ilk taksitinin 6 Eylül’e kadar ödenmesi gerekiyordu. İlk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si karşılanmıştı. Bu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2,5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek. İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.

MTV GECİKME FAİZLERİ DE ARTTI

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yüzde 1 artışla yüzde 2.5'e çıkarılan gecikme faizleri, 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yüzde 3.5'e yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, özellikle yüklü trafik borcu olan vatandaşlar, borçlarını günü gününe ödemedikleri takdirde yüzde 3.5 oranındaki faizle karşı karşıya kalacaklar.

ERDOĞAN İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANMIŞTI

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini geçen yıl geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi vergisinde kullanmıştı. 2023 yılında yüzde 122,9 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranının 122,9 yerine yüzde 61,5 olarak uygulanmıştı.



