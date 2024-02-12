2024 ÖĞRETMEN ATAMASI | Takvim, sayı ve branş dağılımı... Kabine Toplantısı bugün! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak

2024 öğretmen ataması için tüm gözler bugün Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kritik toplantıda öğretmenlere kadro ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Atama bekleyen öğretmen adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitlenirken, "2024'te kaç öğretmen atanacak, branş dağılımı nasıl olacak?" sorularına yanıt aranıyor.



