2024 ÖĞRETMEN ATAMASI | Takvim, sayı ve branş dağılımı... Kabine Toplantısı bugün! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak

2024 öğretmen ataması için tüm gözler bugün Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kritik toplantıda öğretmenlere kadro ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Atama bekleyen öğretmen adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitlenirken, "2024'te kaç öğretmen atanacak, branş dağılımı nasıl olacak?" sorularına yanıt aranıyor.
Ankara'daki kritik toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmalarını sunması planlanırken, alınacak kararın da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.
Kritik Kabine Toplantısı'nınn bugün saat 15.00'da yapılması beklenirken, toplantıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedği.
Öte yandan Kabine toplantısında, iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek. Terörle mücadelede kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar değerlendirilecek.
31 Mart öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler görüşülecek.
Ekonomideki yol haritası da kabine toplantısında masada olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar ele alınacak.