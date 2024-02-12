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2024 ÖĞRETMEN ATAMASI | Takvim, sayı ve branş dağılımı... Kabine Toplantısı bugün! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.02.2024 08:08 | Son Güncelleme:
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2024 öğretmen atamaları için beklenen gün geldi. Atama bekleyen öğretmen adaylarının gözü kulağı bugün Beştepe'de olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda öğretmen atama takviminin masaya getirilmesi bekleniyor. Peki 2024 öğretmen ataması için takvim nasıl olacak? Atama ne zaman gerçekleşecek? Öğretmen kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

2024 öğretmen ataması için tüm gözler bugün Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kritik toplantıda öğretmenlere kadro ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Atama bekleyen öğretmen adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitlenirken, "2024'te kaç öğretmen atanacak, branş dağılımı nasıl olacak?" sorularına yanıt aranıyor.

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Ankara'daki kritik toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmalarını sunması planlanırken, alınacak kararın da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

KABİNE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KABİNE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kritik Kabine Toplantısı'nınn bugün saat 15.00'da yapılması beklenirken, toplantıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedği.

Öte yandan Kabine toplantısında, iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek. Terörle mücadelede kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar değerlendirilecek.

SEÇİM GÜVENLİĞİ DE MASADA

SEÇİM GÜVENLİĞİ DE MASADA

31 Mart öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler görüşülecek.

EKONOMİDE YOL HARİTASI

EKONOMİDE YOL HARİTASI

Ekonomideki yol haritası da kabine toplantısında masada olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar ele alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
öğretmen ataması Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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