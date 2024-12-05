2024 paniği: Tarihin en düşük seviyesi! Az çalışan, ev ve araba satan alacak az insan demek... Ülkeler artık para ödüyor: "Çocuk yapın"

1961 YILINDAN BU YANA İLK

Bu sayı, 2022 yılına kıyasla yüzde 5,5'lik bir düşüşü gösterirken, kayıtların tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana en büyük düşüşe işaret ediyor.

Bu sayı, 2022 yılına kıyasla yüzde 5,5'lik bir düşüşü gösterirken, kayıtların tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana en büyük düşüşe işaret ediyor.

En kötü etkilenen ülkelerde yüzde olarak çift haneli düşüşler kaydedilirken, Romanya'da yüzde 13,9'luk bir düşüş yaşandı.

