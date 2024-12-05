FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2024 paniği: Tarihin en düşük seviyesi! Az çalışan, ev ve araba satan alacak az insan demek... Ülkeler artık para ödüyor: "Çocuk yapın"

2024 paniği: Tarihin en düşük seviyesi! Az çalışan, ev ve araba satan alacak az insan demek... Ülkeler artık para ödüyor: "Çocuk yapın"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.12.2024 13:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024 yılında ortaya çıkan veriler tüm Avrupa'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Geçen yıl doğum oranları, tüm zamanların en düşük seviyesine indi. Uzmanlar böyle giderse 2070 yılından itibaren her şeyin terse dönebileceğine dikkat çekerken, güçlü ekonomiler; artık çalışacak, vergi ödeyecek ve yaşlılara bakacak genç insan bulamayabilir. Göçe bağımlılık ise kapıda. İşte tüm Avrupa'yı etkileyecek doğum oranlarıyla ilgili detaylar...

Doğum artış hızındaki yavaşlık gerek Türkiye'de gerek tüm dünyada hissedilmeye başlanırken, 2024 yılında elde edilen veriler Avrupa'da tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Avrupa Birliği'nde geçen yıl doğumların tüm zamanların en düşük seviyesine inmesi “nüfus azlığı” korkularını arttırdı. Avrupa Birliği'ndeki 27 ülkede, 2023 yılında sadece 3,67 milyon bebek dünyaya geldi.

1961 YILINDAN BU YANA İLK

1961 YILINDAN BU YANA İLK

Bu sayı, 2022 yılına kıyasla yüzde 5,5'lik bir düşüşü gösterirken, kayıtların tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana en büyük düşüşe işaret ediyor.

Bu sayı, 2022 yılına kıyasla yüzde 5,5'lik bir düşüşü gösterirken, kayıtların tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana en büyük düşüşe işaret ediyor.

En kötü etkilenen ülkelerde yüzde olarak çift haneli düşüşler kaydedilirken, Romanya'da yüzde 13,9'luk bir düşüş yaşandı.

"GÖÇ GEREKLİ OLACAK"

"GÖÇ GEREKLİ OLACAK"

Daily Mail'de yer alan habere göre serbest düşen doğum oranları, uzmanların batı ekonomilerini felce uğratacağına inandıkları yaklaşan “nüfus çöküşü” hakkında "kıyamet günü" uyarılarını tetikledi.

Konuyu araştıran demografi uzmanları, İngiltere ve ABD'deki yıkıcı sonuçlardan kaçınmak için göçün gerekli olacağı uyarısında bulundu. Aksi takdirde, sürekli azalan doğum oranı, güçlü ekonomileri çalışacak, vergi ödeyecek ve yaşlılara bakacak çok az sayıda genç insanla baş başa bırakabilir.

BEŞ ÜLKEDE ARTIŞ KAYDEDİLDİ

BEŞ ÜLKEDE ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Romanya'nın ardından Polonya (yüzde 10,7), Çekya (yüzde 10), Letonya (yüzde 9,2) ve Slovakya (yüzde 7,7) doğumlarda bir önceki yıla göre en büyük düşüşü yaşayan ülkeler oldu.

Fransa ve Almanya gibi zengin AB ülkelerinde de önemli düşüşler yaşandı.

Sadece beş ülkede toplam doğumlarda artış görüldü: Malta (yüzde 3,6), Portekiz (yüzde 2,4), Bulgaristan (yüzde 1,1), Kıbrıs (yüzde 1) ve İrlanda (yüzde 0,5).

BAZI ÜLKELERİN NÜFUSU YARIYA DÜŞTÜ

BAZI ÜLKELERİN NÜFUSU YARIYA DÜŞTÜ

Nüfus azlığı ihtimali, Elon Musk'ın en sevdiği konulardan biri.

Tesla milyarderi, 2017'de Dünya'daki insan sayısının "çöküşe doğru hızlandığını ancak çok az kişinin bunu fark ettiğini ya da umursadığını" söyledi. Musk, 2021'de, insanların daha fazla çocuk sahibi olmaması halinde medeniyetin çökeceğini öne sürdü.

Bazı ülkelerin nüfusu yarı yarıya azalırken, özellikle Afrika'da olmak üzere diğerlerinin 22'inci yüzyıla kadar 8 kat artacağı tahmin ediliyor. Her bir AB ülkesinin doğurganlık oranı, nüfusun sabit kalması için gereken sayı olan 2,1'in çok altında.

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Avrupa Birliği doğum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşları ve asgari ücret hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşları ve asgari ücret hakkında açıklama

Bir yıl sonra ilk! Bankalar harekete geçti... Parası olan herkesi ilgilendiriyor

Bir yıl sonra ilk! Bankalar harekete geçti... Parası olan herkesi ilgilendiriyor

Türkiye bu fuhuş ağını konuşacak! 18 yaş altı kızları acımasızca zorladılar: Şoförlerinin aylığı 350 bin lira... Kiralık katilleri bile var

Türkiye bu fuhuş ağını konuşacak! 18 yaş altı kızları acımasızca zorladılar: Şoförlerinin aylığı 350 bin lira... Kiralık katilleri bile var

CHP'li belediye başkanı istifa edip AK Parti'ye geçti! 'Şehrimin menfaati için Erdoğan'ın emrindeyim'

CHP'li belediye başkanı istifa edip AK Parti'ye geçti! 'Şehrimin menfaati için Erdoğan'ın emrindeyim'

Benzinin ardından motorinin fiyatı da değişiyor! Bugün deponuzu doldurmayın (5 Aralık akaryakıt fiyatları)

Benzinin ardından motorinin fiyatı da değişiyor! Bugün deponuzu doldurmayın (5 Aralık akaryakıt fiyatları)

3 bin 544 TL'ye çıkacak! Araç muayene ücretleri 2025 zamlı tarifesi belli oldu

3 bin 544 TL'ye çıkacak! Araç muayene ücretleri 2025 zamlı tarifesi belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.