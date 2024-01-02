2024 ZAMLI TRAFİK CEZALARI | Liste/tablo belli oldu, yeni yılda kuralsız sürücülerin cebi yanacak! Alkollü araç kullanma, kırımızı ışık, radar, emniyet kemeri, drift, yayaya yol vermeme...

2024 yılı zamlarla birlikte geldi. Yeni yıl heyecan ve coşkuyla karşılanırken, milyonlarca çalışan günlerdir asgari ücret, memur ve emekli maaş zammını konuşuyor. 3 Ocak'ta (yarın) açıklanacak enflasyon rakamları sonrası netleşecek memur ve emekli zammı ile yeni yıldaki maaş zammı dosyasının büyük ölçüde kapanması beklenirken; gözler şimdi de etiket ve cezalara gelecek zamlara çevrildi. Özellikle araç sahipleri ve sürücüler "2024 trafik cezaları ne kadar oldu? Kaç TL zam geldi?" sorularına yanıt ararken, yeni yıldaki trafik cezaları da netleşmiş durumda. Trafikte alkollü araç kullanma, kırmızı ışıkta geçme, yayaya yol vermeme, uyuşturucu ve alkol testi kabul etmeme, plakasız araç kullanma, drift yapma, ehliyetsiz araç kullanma, emniyet şeridini ihlal etme gibi birçok kural ihlalinin cezaları tek tek hesaplandı. İşte 2024 trafik cezaları yeni tablosu...

2024 TRAFİK CEZALARI TABLOSU/LİSTESİ

2024 yeni trafik cezaları zamlı tablosu belli oldu. Yeni yılın ilk günlerinde milyonlarca vatandaş bir yandan yeni maaş zamlarına odaklanmış durumdayken bir yandan da yeni yıldaki etiket ve cezalara gelecek zamları merak ediyor. Yeni yıl ile birlikte 2024 zamlı trafik cezası tablosu netleşti.



