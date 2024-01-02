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2024 ZAMLI TRAFİK CEZALARI | Liste/tablo belli oldu, yeni yılda kuralsız sürücülerin cebi yanacak! Alkollü araç kullanma, kırımızı ışık, radar, emniyet kemeri, drift, yayaya yol vermeme...

02.01.2024 14:25 | Son Güncelleme:
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2024 zamlı trafik cezaları belli oldu. Yeni yılda trafik cezalarına yeni zamlar geldi. 2024'te maaşlara gelen zammın yanında, kurallara uymayan araç sahipleri ve sürücülerin cepleri de adeta yanacak. Sürücüler '2024 trafik cezaları ne kadar/kaç TL oldu?' sorusuna yanıt ararken; alkollü araç kullanma, kırımızı ışıkta geçme, radar, emniyet kemeri, yayaya yol vermeme, drift yapma gibi trafikte işlenen suçların cezası arttı. Liste açıklandı. İşte 2024 trafik cezaları yeni tablosu...

2024 yılı zamlarla birlikte geldi. Yeni yıl heyecan ve coşkuyla karşılanırken, milyonlarca çalışan günlerdir asgari ücret, memur ve emekli maaş zammını konuşuyor. 3 Ocak'ta (yarın) açıklanacak enflasyon rakamları sonrası netleşecek memur ve emekli zammı ile yeni yıldaki maaş zammı dosyasının büyük ölçüde kapanması beklenirken; gözler şimdi de etiket ve cezalara gelecek zamlara çevrildi. Özellikle araç sahipleri ve sürücüler "2024 trafik cezaları ne kadar oldu? Kaç TL zam geldi?" sorularına yanıt ararken, yeni yıldaki trafik cezaları da netleşmiş durumda. Trafikte alkollü araç kullanma, kırmızı ışıkta geçme, yayaya yol vermeme, uyuşturucu ve alkol testi kabul etmeme, plakasız araç kullanma, drift yapma, ehliyetsiz araç kullanma, emniyet şeridini ihlal etme gibi birçok kural ihlalinin cezaları tek tek hesaplandı. İşte 2024 trafik cezaları yeni tablosu...

2024 TRAFİK CEZALARI TABLOSU/LİSTESİ

2024 yeni trafik cezaları zamlı tablosu belli oldu. Yeni yılın ilk günlerinde milyonlarca vatandaş bir yandan yeni maaş zamlarına odaklanmış durumdayken bir yandan da yeni yıldaki etiket ve cezalara gelecek zamları merak ediyor. Yeni yıl ile birlikte 2024 zamlı trafik cezası tablosu netleşti.

trafık cezası zammı


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TRAFİK CEZALARINA 2024 ZAMMI! TEK TEK AÇIKLANDI

TRAFİK CEZALARINA 2024 ZAMMI! TEK TEK AÇIKLANDI

Zamlar sonrası açıklanan yeni trafik cezaları şöyle;

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.440 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.075 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 12.978 TL

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL

Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL

Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL

Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 1.507 TL

Takip mesafesine uymama cezası 691 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 33.240 TL

Yasak yerde sollama yapma cezası 1.507 TL

Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 1.507 TL

Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşma 3.136 TL

Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL

Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.507 TL

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Zam trafik cezası
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