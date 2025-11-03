FİNANS

2025'te en çok kazanan ölü ünlüler açıklandı! İşte Forbes'in açıkladığı liste....

Forbes’un "En Çok Kazanan Ölü Ünlüler 2025" listesi, ölümden sonraki gelir ekonomisinin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Forbes 2025 yılında en çok kazanan ölüleri açıkladı. Peki öldükten sonra en çok kazanan ünlüler listesinde kimler var? İşte Forbes'in açıkladığı liste....

Cansu Akalp

Forbes, ölüm sonrası gelir ekonomisinin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Derginin 25. yılına özel yayımladığı 2025 listesi, vefat etmiş ünlülerin telif hakları, marka iş birlikleri ve kültürel mirasları üzerinden elde ettikleri gelirlerin hâlâ milyar dolarlık bir sektör oluşturduğunu ortaya koydu.

2025 YILINDAKİ KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI!

Listenin en çarpıcı yönü, müzik endüstrisinin açık ara önde olması. İlk 12 isimden 10’unun müzisyen olması, sanatçı miraslarının artık klasik yatırım araçları kadar değerli görüldüğünü gösteriyor. İşte listenin ilk sırasındaki isim...

12)  KOBE BRYANT / 2020'de öldü.

2025'te en çok kazanan ölü ünlüler açıklandı! İşte Forbes'in açıkladığı liste.... G1

Nike CFO'su Matt Friend, şirketin bu yılki ilk çeyrek kazanç görüşmesinde, Bryant'ın performans ayakkabılarının geçen yıl gelirini neredeyse dört katına çıkardığını ve bunun Kara Mamba'nın zamansız ölümünden sonraki yıllarda popülaritesinin artmaya devam ettiğinin kanıtı olduğunu söyledi .


10 MİLYON DOLAR KAZANDI

11)  ARNOLD PALMER  |  2016'da öldü

2025'te en çok kazanan ölü ünlüler açıklandı! İşte Forbes'in açıkladığı liste.... G2

Palmer'ın AriZona Beverages ile iş birliği içinde ürettiği imza içeceği buzlu çay ve limonatanın satışları son iki yılda biraz düşse de, Arnie's Army'nin kasası hâlâ cömertçe dolu. Ailesi ayrıca, Florida'daki Bay Hill Club ve Pensilvanya'daki Latrobe Country Club'ın da sahibi. Palmer burada büyümüş ve golf oynamayı ilk kez burada öğrenmiş.


11 MİLYON DOLAR

10)  PRİNCE  |  2016 yılında öldü

2025'te en çok kazanan ölü ünlüler açıklandı! İşte Forbes'in açıkladığı liste.... G3

Ölümünden bu yana geçen on yıl içinde, Prince'in kariyeri ve imajı üzerinde sıkı bir kontrol sağlama konusundaki ünü, mirasçılarının Oscar ödüllü belgeselci Ezra Edelman ile yaşadığı anlaşmazlıkta hala hissedilebiliyor. Edelman, Netflix için The Purple One hakkında dokuz saatlik bir belgesel hazırlamak için beş yılını harcadı, ancak bu belgesel muhtemelen hiç yayınlanmayacak. Prince vasiyet bırakmadan öldüğü için, aile üyeleri ve avukatlar, geçen yaz açılan yeni dava da dahil olmak üzere, yıllardır 156 milyon dolarlık servetinin kontrolü konusunda bitmek bilmeyen hukuki mücadeleler içindedir.


11 MİLYON DOLAR

9)  JOHN LENNON  |  1960 yılında öldü.

2025'te en çok kazanan ölü ünlüler açıklandı! İşte Forbes'in açıkladığı liste.... G4

  Kasım ayında prömiyer yapacak yeni bir HBO belgeseli, Lennon'ın The Beatles'tan ayrıldıktan sonra verdiği tek tam uzunlukta konsere, 1972'de New York'taki Madison Square Garden'da Yoko Ono ile birlikte verdiği yardım konserine odaklanacak. Diğer merhum müzisyenleri anan projelerle aynı çizgide olursa, film, Ono'nun hala haklarına sahip olduğu Lennon'ın solo müziklerinin dinlenme sayılarını artırabilir


12 MİLYON DOLAR

8)  BOB MARLEY  |  1981 Yılında öldü.

2025'te en çok kazanan ölü ünlüler açıklandı! İşte Forbes'in açıkladığı liste.... G5

Haziran ayında, Las Vegas'taki Mandalay Bay, haftada 29 canlı gösteri düzenleyen Bob Marley Hope Road'u başlattı. Bu gösteri, 2018 yılında Marley'in yayın kataloğunun bir kısmını satın alan gösteri yatırımcısı Primary Wave ile birlikte önümüzdeki birkaç yıl içinde mirasçılara milyonlarca dolar kazandırması bekleniyor.


13 MİLYON DOLAR

