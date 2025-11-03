2025'te en çok kazanan ölü ünlüler açıklandı! İşte Forbes'in açıkladığı liste....

Forbes, ölüm sonrası gelir ekonomisinin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Derginin 25. yılına özel yayımladığı 2025 listesi, vefat etmiş ünlülerin telif hakları, marka iş birlikleri ve kültürel mirasları üzerinden elde ettikleri gelirlerin hâlâ milyar dolarlık bir sektör oluşturduğunu ortaya koydu.

2025 YILINDAKİ KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI!

Listenin en çarpıcı yönü, müzik endüstrisinin açık ara önde olması. İlk 12 isimden 10’unun müzisyen olması, sanatçı miraslarının artık klasik yatırım araçları kadar değerli görüldüğünü gösteriyor. İşte listenin ilk sırasındaki isim...