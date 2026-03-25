Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Mart Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

25 Mart 2026 tarihi, altın fiyatları açısından önemli bir gelişmeye sahne oldu. Ons altın fiyatı 4.545,76 dolar ile işlem görürken, Türkiye iç piyasasında gram altın 6.483,341 TL'den alıcı buldu. Çeyrek altın alış fiyatı 10.373,35 TL, Cumhuriyet altını ise 44.367 TL olarak belirlendi. Yatırımcıların altına olan güçlü talebi, piyasa dinamikleri üzerinde etkili bir rol oynuyor.

Altın fiyatları 25 Mart 2026 tarihinde yatırımcılar için dikkat çekici bir gün sundu. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.545,76 dolardan işlem gördü. Bu durum, yatırımcıların altına olan talebinin güçlü kaldığını gösteriyor.

Türkiye iç piyasa verilerine göre gram altın alış fiyatı 6.483,341 TL oldu. Satış fiyatı ise 6.484,111 TL olarak belirlendi. Gram altındaki bu fiyat, yatırımcılar için bir gösterge niteliği taşıyabilir.

Diğer altın çeşitleri de piyasada dikkat çekiyor. Çeyrek altın, alış fiyatı 10.373,35 TL ve satış fiyatı 10.601,52 TL ile işlem gördü. Yarım altın alış fiyatı 20.681,86 TL iken, satış fiyatı 21.203,04 TL seviyesindeydi. Cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 44.367 TL, satış fiyatı ise 45.030 TL oldu.

Gremse altın, alış fiyatı 110.450 TL ve satış fiyatı 117.491 TL ile gözlemlendi. Ata altın alış fiyatı 45.680 TL, satış fiyatı ise 48.317 TL olarak belirlendi. Ziynet altın ise alış fiyatı 41.493,38 TL ve satış fiyatı 42.276,40 TL seviyelerinde işlem gördü. Fiyatlar, piyasa dinamiklerine bağlı olarak değişiyor.

Bilezik türlerinde de önemli fiyatlar gözlemlendi. 14 ayar bilezik gramının alış fiyatı 3.728,03 TL, satış fiyatı ise 5.016,96 TL olarak kaydedildi. 18 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 4.783,61 TL ve satış fiyatı 5.300 TL olarak belirlendi. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 6.202,30 TL, satış fiyatı ise 6.581,71 TL düzeyindeydi. Bu veriler, bileziklerin piyasa üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Son olarak, serbest piyasada 0.995 ayar has altın, alış fiyatı 6.450,924 TL ve satış fiyatı 6.451,69 TL ile işlem gördü. Altın fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, piyasa dinamiklerinde etkili olabilir. Tüm bu veriler ışığında, yatırımcıların dikkatli kararlar alması gerektiği söylenebilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.483,77
6.484,86
% 1.7
10:40
Ons Altın / TL
201.562,65
201.598,37
% 1.64
10:55
Ons Altın / USD
4.544,51
4.545,10
% 1.6
10:55
Çeyrek Altın
10.374,04
10.602,74
% 1.7
10:40
Yarım Altın
20.683,24
21.205,49
% 1.7
10:40
Ziynet Altın
41.496,15
42.281,27
% 1.7
10:40
Cumhuriyet Altını
44.367,00
45.030,00
% -0.03
17:07
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

