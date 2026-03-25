Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Mart Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları 25 Mart 2026 tarihinde yatırımcılar için dikkat çekici bir gün sundu. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.545,76 dolardan işlem gördü. Bu durum, yatırımcıların altına olan talebinin güçlü kaldığını gösteriyor.

Türkiye iç piyasa verilerine göre gram altın alış fiyatı 6.483,341 TL oldu. Satış fiyatı ise 6.484,111 TL olarak belirlendi. Gram altındaki bu fiyat, yatırımcılar için bir gösterge niteliği taşıyabilir.

Diğer altın çeşitleri de piyasada dikkat çekiyor. Çeyrek altın, alış fiyatı 10.373,35 TL ve satış fiyatı 10.601,52 TL ile işlem gördü. Yarım altın alış fiyatı 20.681,86 TL iken, satış fiyatı 21.203,04 TL seviyesindeydi. Cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 44.367 TL, satış fiyatı ise 45.030 TL oldu.

Gremse altın, alış fiyatı 110.450 TL ve satış fiyatı 117.491 TL ile gözlemlendi. Ata altın alış fiyatı 45.680 TL, satış fiyatı ise 48.317 TL olarak belirlendi. Ziynet altın ise alış fiyatı 41.493,38 TL ve satış fiyatı 42.276,40 TL seviyelerinde işlem gördü. Fiyatlar, piyasa dinamiklerine bağlı olarak değişiyor.

Bilezik türlerinde de önemli fiyatlar gözlemlendi. 14 ayar bilezik gramının alış fiyatı 3.728,03 TL, satış fiyatı ise 5.016,96 TL olarak kaydedildi. 18 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 4.783,61 TL ve satış fiyatı 5.300 TL olarak belirlendi. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 6.202,30 TL, satış fiyatı ise 6.581,71 TL düzeyindeydi. Bu veriler, bileziklerin piyasa üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Son olarak, serbest piyasada 0.995 ayar has altın, alış fiyatı 6.450,924 TL ve satış fiyatı 6.451,69 TL ile işlem gördü. Altın fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, piyasa dinamiklerinde etkili olabilir. Tüm bu veriler ışığında, yatırımcıların dikkatli kararlar alması gerektiği söylenebilir.