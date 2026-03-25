Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bilecik'te 28 yıldır kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, müşterilerine altın yok demekten usanarak, çareyi dükkanın camına yazı asarak buldu. Sünetci, müşterilerini cama astığı "28 yıldır kuyumcuyum, ilk defa altın yok" yazısı ile karşıladı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın, yüzde 2,9 değer kaybederek hafta başında 6 bin 225 TL seviyesinden başladı. Geçtiğimiz günlerde 6 bin TL’nin altına kadar gerileyen gram altın, bu sabah 6 bin 500 TL’den satışa sunuldu.

KUYUMCULARDA YOĞUNLUK

Altın fiyatlarının düşmesini fırsat bilen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kuyumcuların yolunu tuttu. Yoğun talep karşısında bazı işletmelerde altın stokları kısa sürede tükendi.

"28 YILDIR BU SEKTÖRÜN İÇERİSİNDEYİM, İLK DEFA YOK SATTIM"

1998 yılından bu yana yani yaklaşık 28 yıldır bu sektörün içende olan İbrahim Rafet Sünetci, "Dünden bu yana Türkiye’de ve Bilecik’te olduğu gibi bir altın kıtlığı var. Biz bayramdan döndükten sonra altının fiyatları düşüşe geçti. Düşüşe geçince de vatandaşlar altın almaya geldi ama elimizdeki altınlar bitti. Bitince de darphane altın vermemeye başladı. Vermeyince de bütün Türkiye’de ve Bilecik’te altın yok satmaya başladı. Bunu Bilecik’te bizi bilenler biliyor. Biz elimizde olan altınları sattık ama diyorlar ki sakladığınız altınları satmıyorsunuz diye. Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz yeter ki altın olsun; vitrinde bileziklerimiz var, künyelerimiz var, onları satıyoruz. Olanı satıyorum, olmayanı da bazen kimisini not alıyoruz. Gelecek perşembe günü, salı günü onlara göre teslim etmeye çalışıyoruz" dedi.

"ALTIN DÜŞMÜŞ ÇIKMIŞ BİZİM İÇİN FARK ETMİYOR"

İbrahim Rafet Sünetci, müşterilerin altının yok olmasına inanmadığını anlatarak, "Altın yok diyoruz ama inanmak istemiyorlar. Gerçekten yok. Niye? Biz satınca kazanacağız, fark etmez ki. Altın düşmüş çıkmış bizim için fark etmiyor. Biz zaten satmak istiyoruz, ama şu anda bize darphane, inanın ki dün 150 gram yazdırdık, bugün bize darphaneden gelen 20 gram. 20 gramı işte kime verelim? 28 yıldır kuyumcuyum, ilk defa hayatımda, kuyumculuk mesleğimde böyle bir durumla karşılaşıyorum. Altın yok satıyoruz" dedi.
Öte yandan bugün kuyumcular müşterilerin talepleri ufak ufak karşılamaya başladı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.494,24
6.495,10
% 1.86
13:44
Ons Altın / TL
202.185,87
202.284,45
% 1.97
13:59
Ons Altın / USD
4.558,88
4.559,54
% 1.92
13:59
Çeyrek Altın
10.390,78
10.619,48
% 1.86
13:44
Yarım Altın
20.716,63
21.238,96
% 1.86
13:44
Ziynet Altın
41.563,14
42.348,03
% 1.86
13:44
Cumhuriyet Altını
45.202,00
45.890,00
% 1.91
12:14
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

