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2025 zammını 'zor geçecek' açıkladı! Asgari ücret, memur, işçi, emekli... Maaşa yüzde 25, vergilere yüzde 45 zam!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.10.2024 06:44
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Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı, çalışanı, emeklisi milyonlarca insan 2025 maaş zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Herkes asgari ücret kaç TL olacak? Memur, işçi ve emekli ne kadar zam alacak? sorularına yanıt ararken, herkesi üzecek zam tahmini geldi. 2025 yılının zor geçeceğini belirten Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, gelecek yıl vergilerin yüzde 45.4 oranında artacağını ancak maaşlara yapılacak zammın yüzde 25'lerde kalacağını söyledi.

2025 maaş zamları için geri sayım sürerken, milyonlarca vatandaş '2025 Asgari ücret kaç TL olacak? Memur, işçi ve emekli ne kadar zam alacak?' sorularına yanıt arıyor. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı, çalışanı, emeklisi herkes artan hayat pahalılığı nedeniyle yılbaşında yüksek maaş zammı beklentisine girse de gelen haberler durumun hiç de öyle olmayabileceğini gösteriyor. 2025 yılı bütçe teklifini inceleyen Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2025 yılının zor geçeceğinin vergilere gelecek artışın maaşlara yapılacak zammın iki katı olacağını söyledi. İşte 2025 yılı vergi ve maaş zammı hesabı...

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2025 YILI ZOR GEÇECEK

2025 YILI ZOR GEÇECEK

Çalışanı, emeklisi maaş zammı için yüksek beklenti içine girse de 2025 yılı bütçe teklifini inceleyen Ozan Bingöl, gelecek yılın sabit gelirli için zor geçeceğini belirtti.

VERGİ ARTIŞI YÜZDE 45.4 OLACAK

VERGİ ARTIŞI YÜZDE 45.4 OLACAK

Söz konusu bütçe teklifine göre, vergilerdeki artışın gelecek yıl yüzde 45.4'ü bulacağını söyleyen Bingöl; çalışan ve emeklileri üzecek haberi de verdi.

MAAŞLARA YÜZDE 25 ZAM

MAAŞLARA YÜZDE 25 ZAM

Vergi uzmanı Bingöl, asgari ücret ve maaşlara yılbaşında yapılacak zam oranının yüzde 25’lerde kalacağını iddia etti.

Sözcü'de yer alan habere göre; Bingöl, “Vergi yükünün, bütçe açığının, faizlerin, cari transferlerin, kamu-özel işbirliği ödemelerinin arttığı ama gelirimizin düştüğü bir yıl daha yaşayacağız” dedi.

VERGİ YÜKÜ 12.6 TRİLYON

VERGİ YÜKÜ 12.6 TRİLYON

2025 yılı bütçesine göre gelirlerin 12.8 trilyon lira, bütçe giderlerin 14.7 trilyon lira olacağını belirten Ozan Bingöl, “Biz yurttaşlar 2025 yılında 12 trilyon 651 milyar lira vergi ödeyeceğiz ama anlaşılan o ki yine yetiremeyeceğiz” ifadesini kullandı. 2025 yılı bütçesinin personel giderleri başlığının yılbaşında yapılacak maaş zamlarına ilişkin ipuçları içerdiğini kaydetti.

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asgari ücret İşçi Memur emekli maaş zammı
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