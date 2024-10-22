2025 zammını 'zor geçecek' açıkladı! Asgari ücret, memur, işçi, emekli... Maaşa yüzde 25, vergilere yüzde 45 zam!

2025 maaş zamları için geri sayım sürerken, milyonlarca vatandaş '2025 Asgari ücret kaç TL olacak? Memur, işçi ve emekli ne kadar zam alacak?' sorularına yanıt arıyor. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı, çalışanı, emeklisi herkes artan hayat pahalılığı nedeniyle yılbaşında yüksek maaş zammı beklentisine girse de gelen haberler durumun hiç de öyle olmayabileceğini gösteriyor. 2025 yılı bütçe teklifini inceleyen Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2025 yılının zor geçeceğinin vergilere gelecek artışın maaşlara yapılacak zammın iki katı olacağını söyledi. İşte 2025 yılı vergi ve maaş zammı hesabı...