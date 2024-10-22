2025 zammını 'zor geçecek' açıkladı! Asgari ücret, memur, işçi, emekli... Maaşa yüzde 25, vergilere yüzde 45 zam!

2025 maaş zamları için geri sayım sürerken, milyonlarca vatandaş '2025 Asgari ücret kaç TL olacak? Memur, işçi ve emekli ne kadar zam alacak?' sorularına yanıt arıyor. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı, çalışanı, emeklisi herkes artan hayat pahalılığı nedeniyle yılbaşında yüksek maaş zammı beklentisine girse de gelen haberler durumun hiç de öyle olmayabileceğini gösteriyor. 2025 yılı bütçe teklifini inceleyen Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2025 yılının zor geçeceğinin vergilere gelecek artışın maaşlara yapılacak zammın iki katı olacağını söyledi. İşte 2025 yılı vergi ve maaş zammı hesabı...
Çalışanı, emeklisi maaş zammı için yüksek beklenti içine girse de 2025 yılı bütçe teklifini inceleyen Ozan Bingöl, gelecek yılın sabit gelirli için zor geçeceğini belirtti.
Söz konusu bütçe teklifine göre, vergilerdeki artışın gelecek yıl yüzde 45.4'ü bulacağını söyleyen Bingöl; çalışan ve emeklileri üzecek haberi de verdi.
Vergi uzmanı Bingöl, asgari ücret ve maaşlara yılbaşında yapılacak zam oranının yüzde 25’lerde kalacağını iddia etti.
Sözcü'de yer alan habere göre; Bingöl, “Vergi yükünün, bütçe açığının, faizlerin, cari transferlerin, kamu-özel işbirliği ödemelerinin arttığı ama gelirimizin düştüğü bir yıl daha yaşayacağız” dedi.
2025 yılı bütçesine göre gelirlerin 12.8 trilyon lira, bütçe giderlerin 14.7 trilyon lira olacağını belirten Ozan Bingöl, “Biz yurttaşlar 2025 yılında 12 trilyon 651 milyar lira vergi ödeyeceğiz ama anlaşılan o ki yine yetiremeyeceğiz” ifadesini kullandı. 2025 yılı bütçesinin personel giderleri başlığının yılbaşında yapılacak maaş zamlarına ilişkin ipuçları içerdiğini kaydetti.