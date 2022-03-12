22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 12 Mart 2022 Cumartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik canlı!

Türkiye ve dünyadaki son dakija gelişmeleri hem döviz kurlarına hem de altın fiyatlarına yön veriyor. Gelişmeler dolayısıyla vatandaşlar 12 Mart 2022 Cumartesi 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte 12 Mart 22 ayar bilezik fiyatı canlı takip ekranı...
22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?
22 ayar altın bilezik alış: 855,04
22 ayar altın bilezik satış: 866,21
18 AYARL ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
18 ayar altın bilezik alış: 687,54
18 ayar altın bilezik satış: 687,75
14 AYARL ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
14 ayar altın bilezik alış: 515,09
14 ayar altın bilezik satış: 620,32
GRAM ALTIN KAÇ TL?
Gram altın alış: 941,01
Gram altın satış: 941,33
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 6.190,00
Cumhuriyet altını satış: 6.267,00
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