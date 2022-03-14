22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 14 Mart 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

Türkiye ve dünyadaki son dakika gelişmeleri hem döviz kurlarına hem de altın fiyatlarına yön veriyor. Gelişmeler dolayısıyla vatandaşlar 14 Mart 2022 Mart 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. 14 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...
22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 14 MART 2022 PAZARTESİ
22 ayar altın bilezik alış fiyatı 855,04, satış fiyatı 866,21 TL
18 AYARL ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
18 ayar altın bilezik alış fiyatı 686,07, satış fiyatı 686,25 TL
14 AYARL ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
14 ayar altın bilezik alış fiyatı 514,85, satış fiyatı 619,00 TL
GRAM ALTIN KAÇ TL?
Gram altın fiyatı alış: 941,75 satış: 942,00
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 6.190,00 Cumhuriyet altını satış: 6.267,00
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