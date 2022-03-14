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  4. 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 14 Mart 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 14 Mart 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

14.03.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mart Pazartesi günü altın fiyatları altın bilezik fiyatları yatırımcılar ile düğün, nişan gibi özel davetlerde takı takacak kişiler tarafından merak konusu oldu. Rusya - Ukrayna savaşı döviz ve akaryakıta yansıdığı gibi altın ve altın bilezik fiyatlarına da yön veriyor. Peki 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? İşte14 Mart 2022 Pazartesi günü güncel 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

Türkiye ve dünyadaki son dakika gelişmeleri hem döviz kurlarına hem de altın fiyatlarına yön veriyor. Gelişmeler dolayısıyla vatandaşlar 14 Mart 2022 Mart 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. 14 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 14 MART 2022 PAZARTESİ

22 ayar altın bilezik alış fiyatı 855,04, satış fiyatı 866,21 TL

18 AYARL ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 AYARL ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
18 ayar altın bilezik alış fiyatı 686,07, satış fiyatı 686,25 TL

14 AYARL ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 AYARL ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
14 ayar altın bilezik alış fiyatı 514,85, satış fiyatı 619,00 TL

GRAM ALTIN KAÇ TL?

GRAM ALTIN KAÇ TL?
Gram altın fiyatı alış: 941,75 satış: 942,00

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 6.190,00 Cumhuriyet altını satış: 6.267,00
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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