22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 15 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

15 Mart 2022 Salı günü yani haftanın ikinci günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından altın ve altın bilezik fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı, dünya ve ülke gündemindekli gelişmeler dolayısıyla vatandaşlar 15 Mart 2022 Mart 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. 15 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...
22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 15 MART 2022 SALI
22 ayar altın bilezik alış fiyatı 837,84 satış fiyatı 847,56 TL
18 AYARL ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
18 ayar altın bilezik alış fiyatı 675,39 satış fiyatı 675,50 TL
14 AYARL ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
14 ayar altın bilezik alış fiyatı 505,23, satış fiyatı 608,86 TL
GRAM ALTIN KAÇ TL?
Gram altın fiyatı alış: 925,06 Gram altın satış: 925,21
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 5.982,00 Cumhuriyet altını satış: 6.071,00
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