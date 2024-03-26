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22 yılın zirvesine yerleşti! Kredi faizlerinde Merkez Bankası etkisi: Uçuşa geçti! Yüzde 76 görüldü

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.03.2024 10:48
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Merkez Bankası'nın ilave sıkılaşma adımları ve sürpriz faiz kararı sonrası bankalar da kredi faizlerinde düzenlemeye gitti. Kredi faizlerinde rekor yükselişle 22 yılın zirvesine yerleşti.

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta beklentilerin aksine politika faizini yüzde 50'ye yükseltti. Sürpriz faiz kararının ardından bankalar da harekete geçti. İhtiyaç ve ticari kredilerde rekor artış yaşandı. İhtiyaç kredisi faizlerinde yüzde 76 seviyesi görülürken ticari kredi faizi de yüzde 59'a yaklaştı.

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NTV'de yer alan habere göre Ticari kredi faizi yüzde 55,76'dan yüzde 58,5'e, ihtiyaç kredisi faizi yüzde 63,36'dan yüzde 76'ya yükseldi.

İhtiyaç kredisine kredili mevduat hesapları da dahil edildiğinde faiz oranı ortalama yüzde 68 oldu.

Merkez Bankası'nın ilave sıkılaşma adımlarına rağmen kredi hacmi artış devam etti. Geçen hafta toplam kredi hacmi 69 milyar 134 milyon lira arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre toplam hacim 12 trilyon 661 milyar 755 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerindeki yıllık büyüme yüzde 34,1, ticari kredilerdeki yıllık büyüme yüzde 24,8 oldu.

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ihtiyaç kredisi banka Merkez Bankası politika faizi
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