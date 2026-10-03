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SPK duyurdu: Son tarih 30 Ekim seans sonuna kadar uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı.

SPK duyurdu: Son tarih 30 Ekim seans sonuna kadar uzatıldı

SPK, 3 Ekim 2026 tarihli ve 65/1779 sayılı Kurul Kararı'yla kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamanın 30 Ekim 2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.

SPK duyurdu: Son tarih 30 Ekim seans sonuna kadar uzatıldı 1

KREDİLİ SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİNDE ÖZKAYNAK ORANI UYGULAMASI UZATILDI

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleşen gelişmeler dikkate alınarak, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını temin için kararın alındığını duyurdu.

SPK duyurdu: Son tarih 30 Ekim seans sonuna kadar uzatıldı 2

UYGULAMA 17 EYLÜL İTİBARİYLE BAŞLAMIŞTI

Uygulama, 17 Eylül 2026 tarihli ve 57/1706 sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe konulan düzeleme kapsamında uygulanıyordu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
SPK Borsa İstanbul kredi
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