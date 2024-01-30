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  4. 24 bin TL'lik trafik cezası! Motorunun başına geldiğinde polisleri gördü... Kardeşi bu kez kaçamayınca 'Devletimiz var olsun, sağ olsun' dedi

24 bin TL'lik trafik cezası! Motorunun başına geldiğinde polisleri gördü... Kardeşi bu kez kaçamayınca 'Devletimiz var olsun, sağ olsun' dedi

30.01.2024 13:28 | Son Güncelleme:
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Trafik cezası haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Edirne'de şehir merkezindeki trafiğe kapalı alandaki araçlara yönelik denetim yapan trafik şubesi ekipleri, kuralı ihlal eden motosiklet sürücülerine ceza yazdı. Uygulama noktasında bıraktığı motorun yanına gelen bir sürücü toplamda 24 bin TL'lik ceza yedi. Motosiklet sahibi ise "Kardeşim bu sefer kaçamadı 12 bin TL bana, 12 bin TL de kendisi ceza yedi. Devletimiz var olsun, devletimiz sağ olsun" diye konuştu.

24 bin TL'lik trafik cezası gündem oldu. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri bugün, şehir merkezinde uygulama yaptı. Saat 10.00 ile 02.00 saatleri arasında araç girişinin yasak olduğu Saraçlar Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri toplamda 58 bin 750 TL ceza kesti. Bu cezaların 24 bin TL'si ise sadece bir motosiklete kesildi. Daha öne kardeşinin polislerden kaçtığını ancak bu kez yakalandığını belirten motosiklet sahibi "12 bin TL bana, 12 bin TL de kendisi ceza yedi. Devletimiz var olsun, devletimiz sağ olsun" diye konuştu.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Edirne'de trafik kontrolleri sıklaştı. Son olarak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Polislerin uygulama yaptığı caddeye motorunu bırakan Tarık Fidan, motorounun yanına geldiğinde ceza şoku yaşadı.

12 BİN TL CEZA KESİLDİ

12 BİN TL CEZA KESİLDİ

Fidan'a ehliyeti olmaması ve trafiğe kapalı alana girmesi nedeniyle 12 bin TL ceza uygulandı.

"BİR DAHA BU CADDEYE GELMEM"

"BİR DAHA BU CADDEYE GELMEM"

Trafiğe kapalı alanda bir daha motor ile gelmeyeceğini belirten Fidan, "Motorunu köşeye park ettim, bu tarafa doğru geldiğim sırada 12 bin TL ceza yedim, bir daha bu caddeye gelmem" dedi.

MOTOR SAHİBİNE DE 12 BİN TL CEZA: "KARDEŞİM KAÇAMADI, DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN"

MOTOR SAHİBİNE DE 12 BİN TL CEZA: "KARDEŞİM KAÇAMADI, DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN"

Uygulama noktasında ceza yazılan motosiklet sahibi Tayfun Fidan ise, "Kardeşim birkaç defa polisleri görüp kaçtı. Fakat bu sefer kaçamadı 12 bin TL bana, 12 bin TL de kendisi ceza yedi. Toplam 24 bin TL ceza yazıldı. Devletimiz var olsun, devletimiz sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne trafik cezası motosiklet
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