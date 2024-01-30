24 bin TL'lik trafik cezası! Motorunun başına geldiğinde polisleri gördü... Kardeşi bu kez kaçamayınca 'Devletimiz var olsun, sağ olsun' dedi

24 bin TL'lik trafik cezası gündem oldu. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri bugün, şehir merkezinde uygulama yaptı. Saat 10.00 ile 02.00 saatleri arasında araç girişinin yasak olduğu Saraçlar Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri toplamda 58 bin 750 TL ceza kesti. Bu cezaların 24 bin TL'si ise sadece bir motosiklete kesildi. Daha öne kardeşinin polislerden kaçtığını ancak bu kez yakalandığını belirten motosiklet sahibi "12 bin TL bana, 12 bin TL de kendisi ceza yedi. Devletimiz var olsun, devletimiz sağ olsun" diye konuştu.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

