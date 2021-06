Mlli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişnin şanslı rakamları şimdiden merak edilmeye başlandı. Şans oyunu severler tarafından her hafta sıkı sıkıya takip edilen çekilin bu akşam kaçta başlayacağı ve günün büyük ikramiyesi araştırılıyor. Peki 25 Haziran 2021 Cuma On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta belli olacak, büyük ikramiye ne kadar? İşte ayrıntılar...