25 Haziran 2021 Cuma On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta belli olacak, büyük ikramiye ne kadar?

Mlli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişnin şanslı rakamları şimdiden merak edilmeye başlandı. Şans oyunu severler tarafından her hafta sıkı sıkıya takip edilen çekilin bu akşam kaçta başlayacağı ve günün büyük ikramiyesi araştırılıyor. Peki 25 Haziran 2021 Cuma On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta belli olacak, büyük ikramiye ne kadar? İşte ayrıntılar...

25 Haziran On Numara sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin sevilen şans oyunları arsında yer alan On Numara'nın bu haftaki son çekilişi merak ediliyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? Heyecanla beklenen şans oyununda çekiliş saat 20:00’da başlayacak. On Numara çekilişi Milli Piyango TV ve Youtube kanalı üzerinden canlı izleyebilecekler.

ONLİNE İŞLEMLER MİLLİ PİYANGO SİTESİNDE Yaklaşık 10 dakika sürecek olan çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar işlemlerini “millipiyangoonline.com” adresinden yapabiliyorlar.

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR? On Numara'da bu akşamki çekilişte büyük ikramiye 212 bin 723 TL olarak belirlendi.