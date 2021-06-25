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25 Haziran 2021 Cuma On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta belli olacak, büyük ikramiye ne kadar?

25.06.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu tutkunlarının gözde şans oyunları arasında yer alan On Numara'nın sonuçları şimdiden merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta iki gün düzenlenen On Numara çekilişinin saati araştırılıyor. Peki 25 Haziran 2021 Cuma On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta belli olacak, büyük ikramiye ne kadar? Detayla haberimizde...

Mlli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişnin şanslı rakamları şimdiden merak edilmeye başlandı. Şans oyunu severler tarafından her hafta sıkı sıkıya takip edilen çekilin bu akşam kaçta başlayacağı ve günün büyük ikramiyesi araştırılıyor. Peki 25 Haziran 2021 Cuma On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta belli olacak, büyük ikramiye ne kadar? İşte ayrıntılar...

25 Haziran On Numara sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin sevilen şans oyunları arsında yer alan On Numara'nın bu haftaki son çekilişi merak ediliyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Heyecanla beklenen şans oyununda çekiliş saat 20:00’da başlayacak. On Numara çekilişi Milli Piyango TV ve Youtube kanalı üzerinden canlı izleyebilecekler.

ONLİNE İŞLEMLER MİLLİ PİYANGO SİTESİNDE

ONLİNE İŞLEMLER MİLLİ PİYANGO SİTESİNDE
Yaklaşık 10 dakika sürecek olan çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar işlemlerini “millipiyangoonline.com” adresinden yapabiliyorlar.

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
On Numara'da bu akşamki çekilişte büyük ikramiye 212 bin 723 TL olarak belirlendi.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları şu şekilde, Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir ve tek kolon ücreti 2 TL'dir.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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