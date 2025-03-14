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Gelin olarak gelip her şeyi değiştirdi! Günde 2 ton üretip yurt dışına gönderiyorlar, 'Dededen toruna geçecek meslek'

14.03.2025 12:36
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Samsun'dan Elazığ'a gelin gelen Nurdane Turan, eşinin işini devlet desteğiyle modern tesise dönüştürdü. Turan, modern tesiste imal edilen yöresel ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. 72 kişinin çalıştığı imalathane için Turan, "Bu işletmeyle doğudan tüm illere ve yurt dışına yöresel ürünlerimizi pazarlıyoruz" sözlerini kullandı.

Gelin olarak gelip her şeyi değiştirdi! Günde 2 ton üretip yurt dışına gönderiyorlar, 'Dededen toruna geçecek meslek'

Samsun'dan Elazığ'a gelin gelen Nurdane Turan, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Turizm ve Otel İşletmeciliği eğitimi aldığı sırada üniversiteden tanıştığı Şükrü Turan ile hayatını birleştirdi.
Bir süre eşiyle işletmelerinde yöresel ürünlerin satışını yapan 3 çocuk annesi Turan, bu ürünlerin imalatını da gerçekleştirmek için arayışa girdi.

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2017 YILINDA ÜRETİM TESİSİ KURDU

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) destek almak isteyen Turan, modern imalat tesisi kurmak amacıyla proje hazırladı. TKDK tarafından onaylanan projesi sayesinde yüzde 65 hibe desteği alan Turan, Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin 500 metrekarelik alanda 1 milyon 300 bin liralık yatırımla 2017'de üretim tesisini kurdu. Türkiye'nin her bölgesine sipariş üzerine yöresel ürünler gönderen Turan, 72 kişiye de iş imkanı sağladı.

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DEVLET DESTEĞİ İLE MODERN TESİS KURDULAR

46 yaşındaki Turan, evlendikten sonra eşiyle yıllarca yöresel ürünler sattıklarını söyledi. Kayınpederinin 1969'da kendi adıyla açtığı "Şekerci Ahmet Efendi" adlı iş yerinin Elazığ'ın en eski şekerci dükkanı olduğunu anlatan Turan, "Eşimle birlikte yöresel ürünlerin satışını yapıyorduk. Satışını yaptığımız ürünleri üretmek için bir araştırma yaptım. TKDK desteğinin olduğunu öğrendim. Seminerlerine katıldım. Hazırladığım proje onaylandıktan sonra modern bir tesis kurdum." dedi.

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GÜNDE 2 TON ÜRETİYORLAR

Elazığ'ın bütün yöresel ürünlerini imal ettiklerini, tam kapasite çalıştıkları zaman günlük 2 tona kadar ürün çıkarabildiklerini dile getiren Turan, bütün illere ve yurt dışına satış yaptıklarını kaydetti.

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Tesiste orcik, ballı lokma, pestil, pestil sarması ve badem şekeri gibi birçok ürün hazırladıklarını anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Vakumlama sistemleriyle ürünlerin dayanıklılık süresini uzatabiliyoruz. Yıllarca Elazığ'a hizmet veren iş yerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. 1969'dan bugüne işletmeyi devletin verdiği destekle modern tesise dönüştürdük. Bu, dededen toruna geçecek bir meslek. Satışlarımızdan memnunuz. Yaptığımız ürünler beğeniliyor."

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Bölgenin yöresel ürünlerini severek imal ettiğini dile getiren Turan, devletin de çok güzel imkanlar sunduğunu anlattı.
Turan, "İşletmemiz bünyesinde 72 kişiye iş imkanı sağladık. Devletin vermiş olduğu destekten sadece biz değil çevremizdekiler de yararlanıyor. Bu işletmeyle doğudan tüm illere ve yurt dışına yöresel ürünlerimizi pazarlıyoruz." ifadelerini kullandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun devlet desteği imalat
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