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  4. 27 Eylül 2024 itibarıyla motorine zam geldi... Akaryakıt tabelası 1 haftada iki defa değişti!

27 Eylül 2024 itibarıyla motorine zam geldi... Akaryakıt tabelası 1 haftada iki defa değişti!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.09.2024 08:28
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24 Eylül Salı günü itibarıyla benzine 1 lira 20 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Yapılan bu zammın ardından bugün ise motorin fiyatına 90 kuruşluk bir zam geldi. Peki akaryakıt tabelaları bugün nasıl bir değişimle başladı? İşte cevabı...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, düşük petrol üretimi ve Ortadoğu'daki gerginlikler nedeniyle akaryakıt tabelalarında değişim hız kesmiyor.

Bu hafta iki kere fiyat değişimi yaşayan akaryakıt fiyatlarında ilk önce benzine 1 lira 20 kuruşluk za gelmişti. Bugün ise motorin fiyatlarına 90 kuruşluk bir zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
42.66
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.76
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
22.73
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.99
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.93
Gazyağı
35.08
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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 42,74 TL

Motorin: 42,65 TL

LPG: 25,05 TL

İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 42,61 TL

Motorin: 42,59 TL

LPG: 24,55 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları:

Ankara güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 43,09 TL

Motorin: 43,12 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları:

İzmir güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 43,53 TL

Motorin: 43,63 TL

LPG: 24,61 TL

Anahtar Kelimeler:
Zam akaryakıt fiyatları
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