27 Eylül 2024 itibarıyla motorine zam geldi... Akaryakıt tabelası 1 haftada iki defa değişti!

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, düşük petrol üretimi ve Ortadoğu'daki gerginlikler nedeniyle akaryakıt tabelalarında değişim hız kesmiyor.

Bu hafta iki kere fiyat değişimi yaşayan akaryakıt fiyatlarında ilk önce benzine 1 lira 20 kuruşluk za gelmişti. Bugün ise motorin fiyatlarına 90 kuruşluk bir zam geldi.