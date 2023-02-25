270 binden fazla yeni ev için adım atıldı! Deprem konutlarının proje görselleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 7,7 ve 9 saat sonra Elbistan’da yaşanan 7,6 büyüklüğündeki depremler felaket boyutunda can ve mal kaybına yol açmıştı. Yüzyılın felaketinin üzerinden 2 hafta sonra 20 Şubat günü ise Gaziantep'te büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem daha meydana geldi. Depremler Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yeniden büyük bir yıkıma yol açtı.
Deprem sonrası bölgenin yeniden inşa edilmesi için harekete geçildi. Yeni yapılacak deprem konutlarının örnek proje görselleri ise ortaya çıktı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgemizi ihya ve inşa sürecinde 73 bin 972 köy evi yapacağız. Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun evlerimizi, ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edeceğiz" dedi.
Bu kapsamda 199 bin 739 konut ve 73 bin 972 köy konutu için belirlenen rezerv alanlarda inşaat çalışmaları başlayacak.
Konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve şehrin ihtiyaçlarına göre inşa edilecek.
105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3+1 daireler yapılacak.