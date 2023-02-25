270 binden fazla yeni ev için adım atıldı! Deprem konutlarının proje görselleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 7,7 ve 9 saat sonra Elbistan’da yaşanan 7,6 büyüklüğündeki depremler felaket boyutunda can ve mal kaybına yol açmıştı. Yüzyılın felaketinin üzerinden 2 hafta sonra 20 Şubat günü ise Gaziantep'te büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem daha meydana geldi. Depremler Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yeniden büyük bir yıkıma yol açtı.