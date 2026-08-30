Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Ağustos Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Günlük Altın Fiyat Analizi - 30 Ağustos 2026

30 Ağustos 2026 sabahında altın piyasasında dikkat çeken fiyat verileri görüldü. Saat 10:00'da ons altın uluslararası piyasada 4.454,50 Dolar seviyesindeydi. Bu fiyat, yatırımcıların dikkatini çekti. Altın yatırımcıları için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Gram altın, TL bazında ilgi çekici fiyatlarla işlem görmeye devam ediyor. Alış fiyatı 6.907,88 TL, satış fiyatı ise 6.908,74 TL olarak belirlendi. Gram altın, Türkiye'deki yatırımcılar için tercih edilen bir araç olmayı sürdürüyor.

Çeyrek altın, alışta 11.052,60 TL, satışta 11.295,79 TL olarak belirlendi. Yarım altın fiyatları alışta 22.036,12 TL, satışta ise 22.591,59 TL seviyelerindeydi. Cumhuriyet altını, yatırımcılar arasında sıkça tercih edilen bir seçenek. Alış fiyatı 45.381 TL, satış fiyatı 46.067 TL olarak kaydedildi.

Gremse altın, alışta 109.854 TL, satışta 111.850 TL aralığında işlem görüyor. Ata altını da dikkat çeken bir değer oldu. Ata altının alış fiyatı 44.897 TL, satış fiyatı 45.650 TL olarak açıklandı. Ziynet altın ise alışta 44.210,40 TL, satışta 45.045 TL ile işlem görmeye devam ediyor.

Bilezik altın fiyatları, gram başına değişkenlik gösteriyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.731,01 TL, satışta 4.980,26 TL olarak belirlendi. 18 ayar bilezik için bu rakamlar, alışta 4.705,67 TL, satışta 5.515 TL olarak kaydedildi. 22 ayar bilezikte alış fiyatı 6.207,14 TL, satış fiyatı ise 6.459,14 TL'ye geriledi.

Serbest 0.995 has altın fiyatları ise alışta 6.873,34 TL, satışta 6.874,20 TL olarak belirlendi. 30 Ağustos 2026 itibarıyla altın fiyatlarının durumu, belirsizliklere ve ekonomik dalgalanmalarla beraber, yatırımcılar için önem taşıyor.