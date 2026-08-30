FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Ağustos Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

30 Ağustos 2026'da altın piyasasında çarpıcı fiyatlar dikkat çekiyor. Ons altın uluslararası alanda 4.454,50 Dolar seviyesinde işlem görmektedir. Türkiye’de gram altın 6.907,88 TL alış ve 6.908,74 TL satış fiyatıyla ilgiyi üzerine çekiyor. Çeyrek altın 11.052,60 TL alış, yarım altın ise 22.036,12 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ata altın ve ziynet altın, yatırımcılar için seçenekler arasında yer alıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Ağustos Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Günlük Altın Fiyat Analizi - 30 Ağustos 2026

30 Ağustos 2026 sabahında altın piyasasında dikkat çeken fiyat verileri görüldü. Saat 10:00'da ons altın uluslararası piyasada 4.454,50 Dolar seviyesindeydi. Bu fiyat, yatırımcıların dikkatini çekti. Altın yatırımcıları için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Gram altın, TL bazında ilgi çekici fiyatlarla işlem görmeye devam ediyor. Alış fiyatı 6.907,88 TL, satış fiyatı ise 6.908,74 TL olarak belirlendi. Gram altın, Türkiye'deki yatırımcılar için tercih edilen bir araç olmayı sürdürüyor.

Çeyrek altın, alışta 11.052,60 TL, satışta 11.295,79 TL olarak belirlendi. Yarım altın fiyatları alışta 22.036,12 TL, satışta ise 22.591,59 TL seviyelerindeydi. Cumhuriyet altını, yatırımcılar arasında sıkça tercih edilen bir seçenek. Alış fiyatı 45.381 TL, satış fiyatı 46.067 TL olarak kaydedildi.

Gremse altın, alışta 109.854 TL, satışta 111.850 TL aralığında işlem görüyor. Ata altını da dikkat çeken bir değer oldu. Ata altının alış fiyatı 44.897 TL, satış fiyatı 45.650 TL olarak açıklandı. Ziynet altın ise alışta 44.210,40 TL, satışta 45.045 TL ile işlem görmeye devam ediyor.

Bilezik altın fiyatları, gram başına değişkenlik gösteriyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.731,01 TL, satışta 4.980,26 TL olarak belirlendi. 18 ayar bilezik için bu rakamlar, alışta 4.705,67 TL, satışta 5.515 TL olarak kaydedildi. 22 ayar bilezikte alış fiyatı 6.207,14 TL, satış fiyatı ise 6.459,14 TL'ye geriledi.

Serbest 0.995 has altın fiyatları ise alışta 6.873,34 TL, satışta 6.874,20 TL olarak belirlendi. 30 Ağustos 2026 itibarıyla altın fiyatlarının durumu, belirsizliklere ve ekonomik dalgalanmalarla beraber, yatırımcılar için önem taşıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Ağustos Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kariyerin zirvesinde her şeyi bırakıp başladılar: 'Cebinizi doyuruyorsunuz'Kariyerin zirvesinde her şeyi bırakıp başladılar: 'Cebinizi doyuruyorsunuz'
Motorinde yeni zam: Tarih belli olduMotorinde yeni zam: Tarih belli oldu

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.907,88
6.908,74
% -3.01
23:59
Ons Altın / TL
214.787,68
214.963,92
% -3
23:59
Ons Altın / USD
4.454,23
4.454,79
% -3.19
23:59
Çeyrek Altın
11.052,60
11.295,79
% -3.01
23:59
Yarım Altın
22.036,12
22.591,59
% -3.01
23:59
Ziynet Altın
44.210,40
45.045,00
% -3.01
23:59
Cumhuriyet Altını
45.381,00
46.067,00
% -3.19
13:01
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Uçak kaçırdı, yasaklı nükleer bölgeye girdi

Uçak kaçırdı, yasaklı nükleer bölgeye girdi

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Doktorundan açıklama

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Doktorundan açıklama

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

Ev sahiplerinden yeni şartlar: 'Kira bedelinden çok kural listesi dikkat çekiyor'

Ev sahiplerinden yeni şartlar: 'Kira bedelinden çok kural listesi dikkat çekiyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.