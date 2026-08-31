Bankalar promosyon yarışında: Maaş taşıyacak emekliye önemli uyarı

Temmuz zammıyla emekli maaşları arttı. Böylece bankalar da promosyon kampanyalarını peş peşe güncellemeye devam ediyor. Ancak çoğunda özel şartların olduğu vurgulanırken vatandaşların promosyon tutarını artırmaya çalışırken yeni yükümlülüklerin altına girebileceği belirtiliyor. İşte promosyon için maaşı taşırken dikkat edilmesi gerekenler...

"BU TUTARLAR İÇİN BAZI ŞARTLAR VAR"

Temmuz'da emekli maaşları artırıldı. Bankaların promosyon kampanyaları da art arda güncelleniyor. Kanal D Haber'de yer alan haberde konuşan Ekonomist Mahmut Aydoğmuş "Şu anda promosyon tutarı 105 bin TL'ye kadar çıkıyor" dedi. Promosyon miktarının çeşitli kampanyalarla birlikte yükseldiği vurgulandı. Aydoğmuş "Ancak bu tutarlar için bazı şartlar var. Kredi kartı ve kredi kullanımı, fatura ödeme talimatı, KMH hesabı gibi durumlar söz konusu" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle sadece rakamlara değil kampanya şartlarına da bakmak gerektiği aktarıldı. Mevcut bankayla güncelleme yapılabilmekle beraber taahhüdü devam eden emekliler daha yüksek promosyon veren bankaya da geçebiliyor.

Örnek olarak; mevcut bankayla 3 yıllığına 30 bin TL'lik promosyon anlaşması yapıldığı varsayıldığında ve daha 2 yıllık taahhüt olduğunda, mevcut bankaya 20 bin TL yatırarak maaşın taşınıldığı bankadan 60 bin TL'lik promosyon alınabileceği gösterildi. Bu sayede karın 40 bin TL olacağı aktarıldı.

KREDİ BORCU OLANLAR DİKKAT

Aydoğmuş "Mevcut bankanıza kredi borcu olmayanlar maaşlarını taşıyabilirler. Kredi borcu olanlar kredilerini kapatıp kalan taahhüt süresine isabet eden tutarları da bankalarına ödeyerek maaşlarını taşıtabilirler" şeklinde konuştu.