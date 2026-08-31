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Bankalar promosyon yarışında: Maaş taşıyacak emekliye önemli uyarı

Temmuz zammı sonrası bankalar emekli promosyonlarını güncelliyor. Peki maaş taşırken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

Bankalar promosyon yarışında: Maaş taşıyacak emekliye önemli uyarı
Hande Dağ

Temmuz zammıyla emekli maaşları arttı. Böylece bankalar da promosyon kampanyalarını peş peşe güncellemeye devam ediyor. Ancak çoğunda özel şartların olduğu vurgulanırken vatandaşların promosyon tutarını artırmaya çalışırken yeni yükümlülüklerin altına girebileceği belirtiliyor. İşte promosyon için maaşı taşırken dikkat edilmesi gerekenler...

Bankalar promosyon yarışında: Maaş taşıyacak emekliye önemli uyarı 1

"BU TUTARLAR İÇİN BAZI ŞARTLAR VAR"

Temmuz'da emekli maaşları artırıldı. Bankaların promosyon kampanyaları da art arda güncelleniyor. Kanal D Haber'de yer alan haberde konuşan Ekonomist Mahmut Aydoğmuş "Şu anda promosyon tutarı 105 bin TL'ye kadar çıkıyor" dedi. Promosyon miktarının çeşitli kampanyalarla birlikte yükseldiği vurgulandı. Aydoğmuş "Ancak bu tutarlar için bazı şartlar var. Kredi kartı ve kredi kullanımı, fatura ödeme talimatı, KMH hesabı gibi durumlar söz konusu" ifadelerini kullandı.

Bankalar promosyon yarışında: Maaş taşıyacak emekliye önemli uyarı 2

Bu nedenle sadece rakamlara değil kampanya şartlarına da bakmak gerektiği aktarıldı. Mevcut bankayla güncelleme yapılabilmekle beraber taahhüdü devam eden emekliler daha yüksek promosyon veren bankaya da geçebiliyor.

Bankalar promosyon yarışında: Maaş taşıyacak emekliye önemli uyarı 3

Örnek olarak; mevcut bankayla 3 yıllığına 30 bin TL'lik promosyon anlaşması yapıldığı varsayıldığında ve daha 2 yıllık taahhüt olduğunda, mevcut bankaya 20 bin TL yatırarak maaşın taşınıldığı bankadan 60 bin TL'lik promosyon alınabileceği gösterildi. Bu sayede karın 40 bin TL olacağı aktarıldı.

Bankalar promosyon yarışında: Maaş taşıyacak emekliye önemli uyarı 4

KREDİ BORCU OLANLAR DİKKAT

Aydoğmuş "Mevcut bankanıza kredi borcu olmayanlar maaşlarını taşıyabilirler. Kredi borcu olanlar kredilerini kapatıp kalan taahhüt süresine isabet eden tutarları da bankalarına ödeyerek maaşlarını taşıtabilirler" şeklinde konuştu.

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"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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