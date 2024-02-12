3 aylık mevduat faizi oranları yüzde 51 sınırında! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 1 milyon lirada 38 bin TL kazanç

Geçtiğimiz yıl sonuna doğru yüzde 52,60 seviyelerine yükselen mevduat faizi oranları bankaların bilançolarına ağır gelince yeni yılda düşüşe geçmişti. Ancak 2 Şubat haftasında 3 aylık mevduat faizi oranları yeniden yüzde 51 sınırına yükseldi. TL mevduatların ortalama getirisi ise TL mevduat faizlerinin ortalama getirisi yüzde 49,93 seviyesinde bulunuyor. Peki, bankaların verdiği TL mevduat faiz oranları nasıl değişti?
İŞTE BANKA BANKA SON ORAN VE FAİZ GETİRİLERİ...
ING
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Faiz oranı: Yüzde 45
- Net getiri: 37.479 TL
- Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
DENİZBANK
- Faiz oranı: Yüzde 46
- Net getiri: 38.312 TL
- Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL
FİBABANKA
- Faiz oranı: Yüzde 46
- Net getiri: 38.312 TL
- Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL
ANADOLUBANK
- Faiz oranı: Yüzde 46
- Net getiri: 38.312 TL
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Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL
TEB
- Faiz oranı: Yüzde 45
- Net getiri: 37.479 TL
- Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL