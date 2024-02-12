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3 aylık mevduat faizi oranları yüzde 51 sınırında! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 1 milyon lirada 38 bin TL kazanç

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
12.02.2024 16:02 | Son Güncelleme:
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Mevduat faizi oranları elinde nakit Türk Lirası olanların gündemindeki sıcaklığını koruyor. Faiz oranları rekor seviyeden düşüşün ardından yeniden yükselişe geçerken Garanti Bankası, ING, Denizbank, Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank gibi birçok bankada TL mevduat faizi oranları tek tek belli oldu. 1 milyon TL için 38 bin liralık faiz getirisi ortaya çıktı. İşte banka banka güncel mevduat faizi oranları…

Geçtiğimiz yıl sonuna doğru yüzde 52,60 seviyelerine yükselen mevduat faizi oranları bankaların bilançolarına ağır gelince yeni yılda düşüşe geçmişti. Ancak 2 Şubat haftasında 3 aylık mevduat faizi oranları yeniden yüzde 51 sınırına yükseldi. TL mevduatların ortalama getirisi ise TL mevduat faizlerinin ortalama getirisi yüzde 49,93 seviyesinde bulunuyor. Peki, bankaların verdiği TL mevduat faiz oranları nasıl değişti?

Keşfet

İŞTE BANKA BANKA SON ORAN VE FAİZ GETİRİLERİ...

ING

ING
  • Faiz oranı: Yüzde 45
  • Net getiri: 37.479 TL
  • Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

DENİZBANK

DENİZBANK
  • Faiz oranı: Yüzde 46
  • Net getiri: 38.312 TL
  • Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL

FİBABANKA

FİBABANKA
  • Faiz oranı: Yüzde 46
  • Net getiri: 38.312 TL
  • Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL

ANADOLUBANK

ANADOLUBANK
  • Faiz oranı: Yüzde 46
  • Net getiri: 38.312 TL
  • Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL

TEB

TEB
  • Faiz oranı: Yüzde 45
  • Net getiri: 37.479 TL
  • Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
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Anahtar Kelimeler:
mevduat faiz oranları
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