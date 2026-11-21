Petrol fiyatlarındaki gerileme, petrol stoklarının artması gibi etkenler akaryakıt fiyatlarını düşürüyor.
Dün motorinin litre fiyatına ortalama 6,50 lira indirim yapıldı. Pompa satış fiyatlarına yansıyan indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 90 lira altına geriledi.
Motorin fiyatlarına yapılan indirimden sonra benzine de indirim geldi. Benzinin litre fiyatına dün geceden geçerli olmak üzere 2 lira 95 kuruş indirim yapıldı.
Böylelikle İstanbul Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 70 TL'nin altına düştü. Benzin İstanbul'da 68,35 liraya, Ankara'da 69,25 liraya, İzmir'de 69,55 liraya, doğu illerinde ise 70,75 liraya geriledi.
Benzin litre fiyatı: 68,35 TL
Motorin litre fiyatı: 88,90 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL
Benzin litre fiyatı: 69,25 TL
Motorin litre fiyatı: 90,00 TL
LPG litre fiyatı: 50,79 TL
Benzin litre fiyatı: 69,55 TL
Motorin litre fiyatı: 90,20 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL
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