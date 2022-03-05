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300 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar uzanıyor! İşte İstanbul'da ilçe ilçe aidat fiyatları...

05.03.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da aidat fiyatları kiralarla yarışırken kat malikleri bu duruma isyan etti. Yapılan araştırmaya göre İstanbul genelinde sitelerde ödenen aidatlar yüzde 80 arttı. İşte ilçe ilçe İstanbul aidat fiyatları...

İstanbul'da birçok sitede istenen aidatlar dudak uçuklatıyor. Neredeyse kirayla başa baş noktaya gelen aidatlar, kat maliklerini isyan ettirdi. Yapılan araştırmaya göre İstanbul genelinde sitelerde ödenen aidatlar yüzde 80 arttı. İstanbul'da aidat rekoru 1.674 TL ile Beşiktaş'ta...

Sabah'ta yer alan haberde, markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aidat bedeli ortalama 700 liraya çıkarken, aynı büyüklükte bir ev için merkezi bölgelerde bu tutar 1.000 ila 5.000 lira arasında değişiyor. Site yönetimleri yapılan büyük artışa personele ödenen asgari ücret ve fatura giderlerini gerekçe göstese de vatandaşın itiraz hakkı bulunuyor.

Mağdur olmamak için aidatların belirlendiği genel kurullara 'mutlaka katılın' uyarısı yapan uzmanlar, yüksek zamla karşılaşan daire sahibinin olağanüstü genel kurul talebinde bulunarak, yeni bütçe oluşturabileceğini belirtiyor.

İstanbul'da ortalama 100 metrekarelik konutlarda en yüksek aidatının alındığı ilçe 1.674 TL ile Beşiktaş olurken, en düşük aidat ise 300 TL ile Çatalca'da alınıyor.

İstanbul'da aidat fiyatları dudak uçuklattı

BEŞİKTAŞ: Aidat m2 fiyatı (TL) - 16.75 Aylık aidat fiyatı (TL) - 1.674 ŞİŞLİ: Aidat m2 fiyatı (TL) - 12.55 Aylık aidat fiyatı (TL) - 1.255 SARIYER: Aidat m2 fiyatı (TL) - 9 Aylık aidat fiyatı (TL) - 900 KADIKÖY: Aidat m2 fiyatı (TL) - 7.7 Aylık aidat fiyatı (TL) - 770 ATAŞEHİR: Aidat m2 fiyatı (TL) - 7.5 Aylık aidat fiyatı (TL) – 750
BEYOĞLU: Aidat m2 fiyatı (TL) - 7.29 Aylık aidat fiyatı (TL) - 729 ÜSKÜDAR: Aidat m2 fiyatı (TL) - 6.7 Aylık aidat fiyatı (TL) -670 BAKIRKÖY: Aidat m2 fiyatı (TL) - 6.5 Aylık aidat fiyatı (TL) - 650 ZEYTİNBURNU: Aidat m2 fiyatı (TL) - 6.5 Aylık aidat fiyatı (TL) - 650 BEYKOZ: Aidat m2 fiyatı (TL) - 6.45 Aylık aidat fiyatı (TL) – 645
BAŞAKŞEHİR: Aidat m2 fiyatı (TL) - 6.4 Aylık aidat fiyatı (TL) - 640 BAYRAMPAŞA: Aidat m2 fiyatı (TL) - 6.3 Aylık aidat fiyatı (TL) - 630 GÜNGÖREN: Aidat m2 fiyatı (TL) - 6.3 Aylık aidat fiyatı (TL) – 630
KÜÇÜKÇEKMECE: Aidat m2 fiyatı (TL) - 6 Aylık aidat fiyatı (TL) - 600 EYÜPSULTAN: Aidat m2 fiyatı (TL) - 5.81 Aylık aidat fiyatı (TL) - 581 KAĞITHANE: Aidat m2 fiyatı (TL) - 5.5 Aylık aidat fiyatı (TL) – 550
BAHÇELİEVLER: Aidat m2 fiyatı (TL) - 5.46 Aylık aidat fiyatı (TL) - 546 SULTANGAZİ: Aidat m2 fiyatı (TL) - 5.2 Aylık aidat fiyatı (TL) - 520 BEYLİKDÜZÜ: Aidat m2 fiyatı (TL) - 5.2 Aylık aidat fiyatı (TL) – 520
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