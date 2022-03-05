300 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar uzanıyor! İşte İstanbul'da ilçe ilçe aidat fiyatları...

İstanbul'da birçok sitede istenen aidatlar dudak uçuklatıyor. Neredeyse kirayla başa baş noktaya gelen aidatlar, kat maliklerini isyan ettirdi. Yapılan araştırmaya göre İstanbul genelinde sitelerde ödenen aidatlar yüzde 80 arttı. İstanbul'da aidat rekoru 1.674 TL ile Beşiktaş'ta...

Sabah'ta yer alan haberde, markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aidat bedeli ortalama 700 liraya çıkarken, aynı büyüklükte bir ev için merkezi bölgelerde bu tutar 1.000 ila 5.000 lira arasında değişiyor. Site yönetimleri yapılan büyük artışa personele ödenen asgari ücret ve fatura giderlerini gerekçe göstese de vatandaşın itiraz hakkı bulunuyor.

Mağdur olmamak için aidatların belirlendiği genel kurullara 'mutlaka katılın' uyarısı yapan uzmanlar, yüksek zamla karşılaşan daire sahibinin olağanüstü genel kurul talebinde bulunarak, yeni bütçe oluşturabileceğini belirtiyor.

İstanbul'da ortalama 100 metrekarelik konutlarda en yüksek aidatının alındığı ilçe 1.674 TL ile Beşiktaş olurken, en düşük aidat ise 300 TL ile Çatalca'da alınıyor.