3600, 4500 ve 5400 gün prim ödemesi olanlar dikkat! Yaş şartı ile emeklilik...

Emeklilik için gün sayan pek çok kişi için büyük bir fırsat doğdu. Yaş şartı ile emekli olabilirsiniz. Şöyle ki 3600, 4500 ve 5400 gün prim ödemesi bulunanlar aranılan yaş şartını tamamladıkları taktirde emekliliklerine kavuşabiliyorlar. Sizler için prim gününe bağlı olarak yaş hesaplaması yaptık. İşte prim gün sayısına göre, emeklilik yaşı….

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Öncelikle emeklilik hesaplaması için, ise giriş tarihinizin bilinmesi gerekiyor. Sigortaya ilk giriş tarihinize dikkat edilerek 8 Eylül 1999’dan önce sigorta girişi olanlar 3600 günle 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayınca yaş şartından emekli olabiliyor.

8 Eylül 1999 yılı ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa işe girenler ise 4500 gün primle yani 12.5 yılla yaşlılıktan kısmi emekli olabiliyorlar.

EMEKLİLİK YAŞI KADINLARDA VE ERKEKLERDE FARKLI Sigortalılık yaşı cinsiyete göre değişiyor. Şöyle ki 12.5 yılla emekli olabilmek için erkek sigortalının 60 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prime sahip olması gerekiyor. 9 Eylül 1999 günü ile 30 Nisan 2008 günü arasında işe giren kadınların ise kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısına ulaşması gerekiyor.

1 MAYIS 2008 SONRASI SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISI 20 YIL 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için tam emeklilikte prim gün sayısı 7200’e yani 20 yıla çıkıyor. Bu tarihten sonra sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşı 2036’ya kadar 60, 2044 yılında ise 65’e ulaşıyor. Kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2048’de de 65’e çıkıyor. Yaştan emeklilik için gereken prim de 5400 güne yükseliyor. 15 yıl aralıksız sigortalı çalışmak, emeklilik primi için yetiyor. Ama ilk sigortaya girilen tarihten sonra 25 yılın geçmesi şartı devam ediyor.