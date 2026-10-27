ŞOK'ta bu hafta neler var? 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Katalog

ŞOK raflarına bu hafta ev konforunu ve mutfak şıklığını artıracak ürünler geliyor. Yumuşacık çift ve tek kişilik pamuklu battaniyeler ile seyahatlerinizi kolaylaştıracak dayanıklı valiz setleri öne çıkıyor. Mutfaklarda ise yanmaz yapışmaz tavalar, pratik saklama kapları ve şık Paşabahçe cam servis ürünleri yerini alıyor. Ayrıca evinizin havasını değiştirecek sonbahar temalı dekoratif kokulu mumlar ve borosilikat cam demlikler de sizleri bekliyor.
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Bu içerik 27 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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