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ŞOK'ta bu hafta neler var? 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Katalog
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ŞOK'ta bu hafta neler var? 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Katalog

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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28 Ekim ile 3 Kasım 2026 tarihlerinde Şok market raflarında hangi fırsatlar var? Çarşamba günü başlayan yeni Şok aktüel kataloğunda züccaciye, valiz ve ev tekstili öne çıkıyor. Merak edilen Şok aktüel ürünler listesiyle Şokta bu hafta evinizi yenileyecek ürünleri hemen keşfedin. Güncel Şok katalog broşürünü inceleyerek Şok ta bu hafta geçerli cazip fiyatları kaçırmayın!

ŞOK raflarına bu hafta ev konforunu ve mutfak şıklığını artıracak ürünler geliyor. Yumuşacık çift ve tek kişilik pamuklu battaniyeler ile seyahatlerinizi kolaylaştıracak dayanıklı valiz setleri öne çıkıyor. Mutfaklarda ise yanmaz yapışmaz tavalar, pratik saklama kapları ve şık Paşabahçe cam servis ürünleri yerini alıyor. Ayrıca evinizin havasını değiştirecek sonbahar temalı dekoratif kokulu mumlar ve borosilikat cam demlikler de sizleri bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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ŞOK ta bu hafta neler var? 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Katalog 3

  • Sarar Battaniye tek kişilik soft pamuklu battaniye 399 TL
  • Dinarsu sherpa tv battaniyesi 499 TL
  • Kadife simli makyaj çantası orta boy 199 TL
  • Kadife simli makyaj çantası büyük boy 250 TL
  • Kadın fular 100 TL
  • Luxin pp kabin boy valiz antrasit 1,199 TL
  • Luxin pp orta boy valiz antrasit 1,399 TL

Kumsal tava seti 2'li 599 TL

ŞOK ta bu hafta neler var? 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Katalog 4

  • Papilla döküm waffle tava 899 TL
  • Cambu borosilikat cam desenli kupa 100 TL
  • Paşabahçe İrem çay takımı 399 TL
  • Paşabahçe Frezya kase 6'lı 199 TL
  • Renkli kapaklı saklama kabı seti 4'lü 250 TL
  • Kapaklı cam sürahi 175 TL
  • Salata kurutucusu 250 TL

Cambu bambu kulplu borosilikat cam demlik 399 TL

ŞOK ta bu hafta neler var? 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Katalog 5

  • Cambu borosilikat cam bardak seti 3'lü 199 TL
  • The Bottle kulplu pipetli mug 299 TL
  • Lav renkli kase 75 TL
  • Lav desenli kapaklı cam şişe 150 TL
  • Cam desenli sunum & servis tabağı 299 TL
  • Dikdörtgen desenli tepsi 150 TL
  • 6 bölmeli saklama kutusu 150 TL

Bu içerik 27 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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