ŞOK'ta bu hafta neler var? 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Katalog

ŞOK raflarına bu hafta ev konforunu ve mutfak şıklığını artıracak ürünler geliyor. Yumuşacık çift ve tek kişilik pamuklu battaniyeler ile seyahatlerinizi kolaylaştıracak dayanıklı valiz setleri öne çıkıyor. Mutfaklarda ise yanmaz yapışmaz tavalar, pratik saklama kapları ve şık Paşabahçe cam servis ürünleri yerini alıyor. Ayrıca evinizin havasını değiştirecek sonbahar temalı dekoratif kokulu mumlar ve borosilikat cam demlikler de sizleri bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Haftanın gıda fırsatları

Çift kişilik soft pamuklu battaniye 450 TL

Sarar Battaniye tek kişilik soft pamuklu battaniye 399 TL

Dinarsu sherpa tv battaniyesi 499 TL

Kadife simli makyaj çantası orta boy 199 TL

Kadife simli makyaj çantası büyük boy 250 TL

Kadın fular 100 TL

Luxin pp kabin boy valiz antrasit 1,199 TL

Luxin pp orta boy valiz antrasit 1,399 TL

Kumsal tava seti 2'li 599 TL

Papilla döküm waffle tava 899 TL

Cambu borosilikat cam desenli kupa 100 TL

Paşabahçe İrem çay takımı 399 TL

Paşabahçe Frezya kase 6'lı 199 TL

Renkli kapaklı saklama kabı seti 4'lü 250 TL

Kapaklı cam sürahi 175 TL

Salata kurutucusu 250 TL

Cambu bambu kulplu borosilikat cam demlik 399 TL

Cambu borosilikat cam bardak seti 3'lü 199 TL

The Bottle kulplu pipetli mug 299 TL

Lav renkli kase 75 TL

Lav desenli kapaklı cam şişe 150 TL

Cam desenli sunum & servis tabağı 299 TL

Dikdörtgen desenli tepsi 150 TL

6 bölmeli saklama kutusu 150 TL

Bu içerik 27 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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