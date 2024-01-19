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  4. 3600 ek gösterge torba yasada olacak mı? 470 bin memuru ilgilendiren açıklama SGK uzmanından geldi

3600 ek gösterge torba yasada olacak mı? 470 bin memuru ilgilendiren açıklama SGK uzmanından geldi

19.01.2024 12:26 | Son Güncelleme:
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Meclis yeni dönem mesaisine başladı. 470 bin memurun da gözü 3600 ek gösterge için Meclis görüşmelerine çevrildi. 3600 ek gösterge için görüşmeler başladı mı, torba yasada olacak mı? SGK Uzmanı İsa Karakaş son gelişmeleri aktardı.

Milyonları ilgilendiren düzenlemeler dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Emeklilere ek zamdan işverene asgari ücret desteğine, kısa çalışma ödeneğindeki prim ödeme gün sayısının düşürülmesine kadar pek çok düzenleme komisyonda görüşüldü. Peki 3600 ek göstergede son durum ne, 3600 ek gösterge torba yasada olacak mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Karakaş torba yasada neler olduğunu açıkladı.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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TEKLİFİN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TBMM'DE GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR

TEKLİFİN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TBMM'DE GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR

Teklifin önümüzdeki hafta salı günü TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenirken, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş torba yasada yer alan düzenlemeleri değerlendirdi. Torba yasanın temelde 10 maddeden oluştuğunu belirten Karakaş, düzenleme ile hükümetin ortaya koyduğu ekonomi programı çerçevesinde işsizliğin bertaraf edilmesi için işverenlere teşvik ve destek verilmesinin amaçlandığını belirtti.

Karakaş, 31 Aralık 2023 tarihinde geçerlilik süresi dolan kadın, genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi olanların teşvik sürelerinin uzatılmasının da torba yasada yer aldığını belirterek, “Bu teşvik halen Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla uygulanmakta olan 17 teşvik içerisinde en cazip olan teşviklerden biridir. Bu teşvikle ücretleri tavandan olan çalışanlara bile teşvik sağlanmakta. İşverenlerin işçiler için kuruma ödemiş oldukları ‘işveren hissesinin’ tamamından faydalanmaları söz konusu. Bu teşvik 31 Aralık 2025 yılına kadar uzatılacak. Ayrıca kanun çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yetki verilecek, bir yıl daha uzatması söz konusu olabilecek. Bu anlamda mini torbada en önemli düzenlemelerden biri olan bu teşvik süresi 3 yıl olacak, yani OVP süresince uygulanması söz konusu olabilecek” dedi.

“İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 700 LİRAYA ÇIKARILACAK”

“İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 700 LİRAYA ÇIKARILACAK”

Torba yasada yer alan düzenlemelerden birinin de işverenlere asgari ücret desteği olduğunu aktaran Karakaş, “Asgari ücretin brüt 20 bin liraya çıkmasıyla birlikte artan işveren maliyetlerin hafifletilmesi ve istihdamın korunması amacıyla hangi sektörde olursa olsun, işçi sayısı ne olursa olsun asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya çıkarılması söz konusu. Sendikalı işçiler için ise bu oran daha yüksek şekilde uygulanacak. Asgari ücret desteğinde sektör ayrımı olmayacak. Ayrıca burada öngörülen şartlara bakıldığında sahte ve kaçak sigortalı işçilerin çalıştırılmaması, SGK’ya olan yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi, prim borcunun ve diğer borçların da ödenmiş olması şartlarıyla işverenler teşvikten faydalanabilecek” diye konuştu.

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE 600 OLAN PRİM ÖDEME GÜN SAYISI 450 GÜNE DÜŞECEK"

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE 600 OLAN PRİM ÖDEME GÜN SAYISI 450 GÜNE DÜŞECEK"

Karakaş, torba yasada yer alacak kısa çalışma ödeneği ile 600 olan prim ödeme gün sayısının 450 güne düşürüleceğini dile getirdi. Bu yıl için kısa çalışma ödeneğinin tahmini maliyet artışının 5,8 milyon lirayı bulacağını aktaran Karakaş, kısa çalışma ödeneğine ilişkin hükümlerin 1 Mart’ta yürürlüğe gireceğini sözlerine ekledi. Torba yasada 9’uncu maddenin boş bırakıldığını vurgulayan Karakaş, “9’uncu maddede Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu, aylıkları 7 bin 500’ün altında olan emeklilere verilecek olan hazine desteği ve yine 5 puan destekle ilgili düzenlemeye de bu mini torbanın içerisinde yer verilmesi öngörülmekte” dedi. Karakaş, düzenlemeyle 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılacağını, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37,57’lik artışın yanı sıra yüzde 5 ilave zam yapılacağını ifade etti.

SSK-BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEMESİ NE ZAMAN?

SSK-BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEMESİ NE ZAMAN?

Karakaş, şubat ayında yeni bir torba yasanın daha düzenlemesinin beklendiğini belirterek, söz konusu torba yasada vatandaşları ilgilendiren birçok konunun yer alacağını ifade etti. 1 milyona yakın küçük esnafı ilgilendiren Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesinin bunlardan biri olduğunu açıklayan Karakaş, “Bununla ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz ve bu çalışmayla birlikte kasap, bakkal, terzi, metal, eşya üreticisi gibi bütün küçük esnafların faydalanması söz konusu olacak. Bağ-Kur prim eşitlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte 9 bin gün olan prim sayısı 7 bin 200 güne düşecek. Bu bağlamda 5 yıl erken emeklilik de söz konusu olabilecektir” dedi.,


EV HANIMLARINA PRİM DESTEĞİ


Gelecek torba yasada ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinin de yar almasının beklendiğini ifade eden Karakaş, asgari ücretin zamlanmasıyla beraber 4 bin 293 lira prim ödeyen ev hanımlarının yeni yılda 6 bin 400 lira prim ödeyeceğine dikkati çekti. Karakaş, düzenlemenin hayata geçmesi halinde 6 bin 400 lira olan prim yükünün her ay 2 bin 133 lirasının devlet tarafından karşılanacağını aktardı.

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torba yasa 3600 ek gösterge meclis
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