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4.100 TL cepte kalacak! Vergi yapılandırmasında taksit hesaplaması: Vadeye göre katsayı…

30.01.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MTV, emlak vergisi, köprü ve otoyol geçiş cezaları, öğrenim kredisi borçları, SGK prim borçları ile adli ve idari para cezaları da dahil gibi birçok kalemde vatandaşın devlete olan borcu yapılandırılıyor. Milyonlarca kişi vergi ve kredi yapılandırmasına dair detayları merak ederken örnek ödeme tablosu ortaya çıktı. Peki yapılandırmada hangi borçlar kapsamda? Taksitler nasıl olacak? İşte örnek ödeme tablosu ile Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi yapılandırması rehberi…

Tarihin en kapsamlı borç barışı için süreç başladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın açıkladığı yasa tasarısı Meclis gündemine geldi. Yürürlük maddeleriyle birlikte toplam 24 maddeden oluşan tasarı milyonlarca vatandaşın kamuya olan tüm borçlarını tasfiye etmesini sağlayacak. Vergi prim ve cezalar başta olmak üzere hem vatandaşların hem de işletmelerin birikmiş borçları ile bunlara eklenmiş faiz ve gecikme cezalarını içeriyor.

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VERGİ YAPILANDIRMA REHBERİ

UZUN VADE VE GENİŞ KAPSAM

UZUN VADE VE GENİŞ KAPSAM

Ekonomi Yazarı Faruk Erdem’in Yeni Asır’daki yazısında, geçmiş dönemlerde çıkartılan yapılandırma yasalarından farklı olarak yeni düzenlemede kapsam daha geniş tutuluyor. Daha önce kapsama alınmayan adli para cezaları da bu tasarının içinde yer alıyor. Yine belediyelere ait olan borçlar ve Genel Sağlık Sigortası prim borçları da kapsama alınmış durumda. Bunun yanında bir başka değişiklik ise taksit sayılarında yaşanacak. Daha önce iki ayda bir ödenen ve 36 aya kadar uzayan vadeler bu yapılandırma düzenlemesinde aylık olarak ödenecek ve 48 aya kadar uzayabilecek.

TARİH DE UZUN TUTULDU

TARİH DE UZUN TUTULDU

Yeni tasarının bir başka özelliği ise hem kapsama alanına giren tarihin uzun tutulması hem de başvuru için vatandaşa yeterli zaman tanınması oldu. Buna göre borçlar için 31 Aralık 2022 tarihi belirlendi. Bu tarihe kadar kesinleşmiş tüm borçlar kapsama girerken icralık ya da davalık olan tüm alacak ve borçlar için de yapılandırma imkanı getirildi. Vatandaşların borç yapılandırmasına rahatça başvurmaları için de süre uzun tutuldu. Buna göre 3 aylık bir başvuru süresi tanınırken son tarih olarak 30 Nisan 2023 belirlendi.

AKSATANA KOLAYLIK

AKSATANA KOLAYLIK

Düzenlemedeki bir başka yenilik ise taksitlerini aksatanlarla ilgili oldu. Daha önceki yasalarda bir takvim yılında iki taksit aksatma hakkı bu yasada üçe çıkartıldı. Ancak bu yasada da diğerlerinde olduğu gibi ilk iki taksitin zamanında ödenmesi şart. Bu gerçekleşmediğinde yapılandırma bozulacak. İlk iki taksit ödendikten sonra kalan taksitleri bir takvim yılı içinde üç kez aksatmak mümkün olabilecek. Aksatılan taksitler daha sonra ödendiğinde yapılandırma bozulmadan devam edecek.

KÜÇÜK BORÇLAR SİLİNECEK

KÜÇÜK BORÇLAR SİLİNECEK

Bir başka yenilik ise küçük borçların başvuruya gerek kalmadan silinecek olması Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan, vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak 2023 itibariyle ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek. Bir vatandaşın bir çok kuruma borçlarının toplamı da 2 bin liranın altında ise tamamı silinmiş olacak. Bu alacaklar için varsa dava ve icra takipleri de ortadan kalkmış olacak.

KOLAY BAŞVURU İMKANI VAR

KOLAY BAŞVURU İMKANI VAR

Hangi kuruma borç varsa başvuru o kuruma yapılacak. Vatandaşlar bizzat başvuru yapabileceği gibi online olarak kurumların internet sitelerinden ya da e-devlet üzerinden başvuru imkanını da kullanacak. Böylece 30 Nisan 2023 tarihine kadar tüm başvurular tamamlanacak ve ödemeler de bu tarihten sonra yapılacak. Peşin ya da taksitle ödeme seçenekleri bulunacak. Peşin ödeyenler için ayrıca gecikme cez ası ve faizlerde yüzde 90'a varan indirimler uygulanırken taksitle ödemek isteyenlere taksit sayısına göre belirlenecek güncelleme katsayıları uygulanacak. 1 Kasım 2016 tarihinden önceki borçlar için Yİ-ÜFE'deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınacak. Ancak hangi seçenek seçilirse seçilsin ödemeler vatandaşlara fazla yük olmayacak şekilde ayarlanacak.

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