4.100 TL cepte kalacak! Vergi yapılandırmasında taksit hesaplaması: Vadeye göre katsayı…

TARİH DE UZUN TUTULDU

Yeni tasarının bir başka özelliği ise hem kapsama alanına giren tarihin uzun tutulması hem de başvuru için vatandaşa yeterli zaman tanınması oldu. Buna göre borçlar için 31 Aralık 2022 tarihi belirlendi. Bu tarihe kadar kesinleşmiş tüm borçlar kapsama girerken icralık ya da davalık olan tüm alacak ve borçlar için de yapılandırma imkanı getirildi. Vatandaşların borç yapılandırmasına rahatça başvurmaları için de süre uzun tutuldu. Buna göre 3 aylık bir başvuru süresi tanınırken son tarih olarak 30 Nisan 2023 belirlendi.